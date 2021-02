MF niszczy "ustalenia" Superwizjera TVN

W sobotę na antenie TVN24 w cyklu „Superwizjer” wyemitowano program „Kłamstwo vatowskie” o tzw. przestępcach podatkowych i zakładaniu spółek mających wyłudzać VAT. Ministerstwo Finansów postanowiło odpowiedzieć na zawarte w nim fake newsy

W materiale postawiono tezę, że w postępowaniach karnych dotyczących mafii vatowskich prokuratura oskarżała niewinnych ludzi, a wielkie kwoty wyłudzeń często istniały tylko na papierze.

Luka VAT w Polsce w ostatnich latach spada, w efekcie więcej pieniędzy trafia do budżetu - oświadczył w poniedziałek minister finansów Tadeusz Kościński podczas konferencji prasowej . Przytoczył badania, wskazujące, że o ile w 2014 r. luka VAT była na poziomie 32 proc., to w 2019 r. spadła do 10 proc.

Spadek ten przekłada się na ok. 38 mld zł wpływów do budżetu w zeszłym roku - podkreślił Kościński na konferencji prasowej. „To są te pieniądze, które co roku mamy i możemy wykorzystywać na programy społeczne” - stwierdził minister.

Dochody budżetu / autor: Ministerstwo Finansów

Niestety obecnie jest dużo dyskusji wokół VAT. Chciałbym odczarować pewne kwestie. Trzeba rozróżnić to co było w telewizji, że w karuzeli VAT-ovskiej zyski były niskie. Tutaj były profesjonalne działania. Mamy przykłady, gdzie 10 różnych państw było wykorzystywanych i około 180 firm. Warto rozróżnić co my robimy jako Ministerstwo Finansów i premier Mateusz Morawiecki, by zablokować te działalności. Już w 2016 roku zmieniliśmy prawo i zaostrzyliśmy konsekwencje wystawiania pustych faktur. Wdrożyliśmy systemy takie JPK, które sprawdzają czy faktury są prawidłowo wystawiane, wdrożyliśmy Split Payment, coraz więcej sektorów ma obowiązek prowadzenia kas fiskalnych, także online. Wprowadzane są także e-paragony, by sprawdzić czy nasze towary są odpowiednio zarejestrowane. I mam nadzieję, że w tym roku uruchomimy e-faktury, które bardzo ułatwią nam życie. Wszystkie te działania miały wpływ na Lukę VAT - wyjaśniał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Sarnowski pokazywał jak Polska rozwinęła się pod względem technologicznym w walce z Luką VAT.

W ciągu ostatnich lat mogliśmy obserwować bezprecedensową skalę zmniejszenia Luki VAT w Unii Europejskiej. Żaden inny kraj tego nie odnotował. Pomysł stojący za działaniami Ministerstwa Finansów był taki, by uniemożliwiać działalność karuzel na każdym kroku. Przykładowo - przestępcy szybciej wycofują się z zakładania tzw. firm “słupów”, bo szybciej to wychwytujemy. Tu kluczowy jest np. Split Payment. Z kolei środki pochodzące z przestępstw są coraz trudniejsze do wyprania. Tu ogromne znaczenie mają kasy online. Nie ma już możliwości dosypywania kasy i mówienia, że pochodzą z normalnej działalności. Inną rzeczą jest rewolucja technologiczna, jaką obserwujemy w KAS. Sytuacja od 2013 roku to odwrócenie pełnego trendu o 180 stopni. Jeszcze w 2013 roku pod kątem wydatków na IT polska administracja plasowała się na w 23. miejscu w Europie. Teraz sytuacja wygląda całkowicie inaczej. Analiza Big Data, raportowanie online i wszystko inne to sposoby, na które przestępcy nie mieli odpowiedzi. Jeszcze sześć lat temu urzędnicy pracowali na papierowych deklaracjach. Teraz możemy badać nawet 180 tysięcy faktur miesięcznie. Budujemy też nowe rozwiązania, przykładem jest STIR. Algorytmy są coraz bardziej precyzyjne, a administracja coraz lepiej korzysta z tych narzędzi. Dzięki Tax Solidaryty w przeciwieństwie do wcześniejszych trendów nie ukrywamy naszych skarbów w skrzyniach i staramy się je udostępniać innym państwom. W październiku zeszłego roku niemiecki NIK zarekomendowało niemieckiemu rządowi podobnych regulacji to tych w Polsce. Oni np. na dzisiaj nie mają żadnych planów na wdrożenie e-faktury, a w Polsce taka ustawa jest w konsultacjach. Będziemy czwartym krajem w UE, który wprowadza takie rozwiązanie. Pamiętajmy - jeszcze cztery lata temu np. analizy Big Data nie były w ogóle możliwe. To że jesteśmy liderami technologicznymi widzą też inne kraje z regionu. A kolejka jest coraz dłuższa - dodał wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Wiceminister Finansów Piotr Patkowski zaznaczał, że Ministerstwo jest otwarte na dyskusje, ale nie pozwoli na fake newsy.

Nie możemy pozwolić sobie na narrację, że narzuca się Polsce brak skuteczności w działaniach. Warto zwrócić uwagę na zwiększenie dochodów podatkowych od roku 2015. Choćby z tytułu VAT wzrosły o 47 proc. A lukę pomiędzy latami 2015, a 2019 zmniejszyliśmy niemal o połowę. Wszelkiego rodzaju pokazują, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że mamy możliwości dalszego zmniejszania luki. Nie zatrzymujemy się. Chcemy zwrócić uwagę na to, co w sobotę zabrzmiało połowicznie. Tamten materiał miał pokazać brak skuteczności rządu. W niedzielę już się zmieniła narracja. Dziś jesteśmy Państwem, gdzie nie opłaca się proceder karuzeli VAT-owskich. Jestem zawiedziony sobotnim materiałem, jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju dyskusje. Mamy świadomość, że dużo pracy przed nami, ale trzeba rozmawiać na podstawie rzetelnych danych. - podsumował wiceminister finansów Piotr Patkowski

