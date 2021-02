Szczepienia? Wykonano już ponad 2,7 miliona

W Polsce wykonano dotąd 2 715 159 szczepień przeciwko COVID-19, w tym dwiema dawkami zaszczepiono 929 965 osób - podał w poniedziałek rządowy raport. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że jeśli sytuacja będzie się korzystanie rozwijała, to do jesieni jesteśmy w stanie zaszczepić ponad 20 mln osób.

Jak wynika z rządowego zestawienia, do Polski dostarczono 3 696 110 dawek szczepionek, a do punktów szczepień - 3 067 110 dawek. Dotąd odnotowano 2614 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 4342 dawki.

„Wydolność miesięczna szczepień w Polsce sięga obecnie rzędu 2,5 mln - 3 mln. Jeśli dostawy szczepionek będą stopniowo w kolejnych miesiącach się zwiększały, to w marcu przekroczymy wydolność 3-4 mln szczepień. Potem, jak sytuacja będzie się korzystanie rozwijała, to myślę, że do jesieni jesteśmy w stanie zaszczepić 60-70 proc. dorosłej populacji, czyli ponad 20 mln osób” - zapowiedział minister Niedzielski.

W poniedziałek rano do Polski dotarło drogą lotniczą ok. 390 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer – poinformował PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) Michał Kuczmierowski. Pod koniec tygodnia spodziewana jest dostawa 150 tys. dawek preparatu Moderny. „Firma zapowiadała wcześniej, że dostarczy 300 tys. dawek, ale zredukowała tę liczbę o połowę” - zwrócił uwagę Kuczmierowski.

Prezes ARM przypomniał, że w ubiegłym tygodniu do Polski trafiło 250 tys. dawek szczepionki AstryZeneki, a kolejna dostawa planowana jest w przyszłym tygodniu. Nie jest jeszcze znana dokładna liczba preparatów.

Poinformował, że pierwsze dostawy szczepionki Pfizera z poniedziałkowego transportu zostaną wysłane jeszcze w tym dniu z magazynu centralnego. „Większość trafi jednak do 6 tys. punktów we wtorek i w środę. Z 6 tys. punktów szczepień, ponad 5,3 tys. z nich złożyło zamówienia poprawnie, zgodnie z limitami” - powiedział Kuczmierowski. Zwrócił jednocześnie uwagę, że około 750 punktów szczepień przekroczyło limit zamówienia, więc będą musiały wyznaczyć pacjentom inne terminy iniekcji.

„Komunikujemy, jakie są limity, bo one wynikają z liczby szczepionek, które trafią do Polski. Prosimy wszystkich, żeby ich się trzymali” – zaapelował.

„Dzisiaj do punktów szczepień wyjeżdża 420-430 tys. szczepionek, punkty wnioskowały o prawie 500 tys.” – poinformował.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że nie zmienił się sposób zarządzania zapasami szczepionek. „Zaczynamy odbudowywać poziomy zapasów i m.in. dlatego jest decyzja o szczepieniu tych osób, które są przewlekle chore, czyli grupy 1B” - wyjaśnił.

Powiedział, że dane mówiące o możliwości zrezygnowanie z podawania drugiej dawki ozdrowieńcom są analizowane przez Radę Medyczna przy premierze. W jego ocenie „odchodzenie od charakterystyki produktu leczniczego, to nie powinien być tylko wątek związany z kilkoma artykułami czy z pojedynczym badaniem. To powinna być decyzja na poziomie EMA (Europejska Agencja Leków – PAP), która dopuszcza do obrotu daną szczepionkę. Myślę, że tutaj zasada bezpieczeństwa pacjenta jest najważniejsza, ale oczywiście, jeżeli takie decyzje będą podjęte na poziomie europejskim (…), to będziemy w tę stronę działali” – dodał.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk powiedział, że prowadzone są analizy możliwości pozyskania szczepionek innych i dodatkowych niż te, które Polska pozyskuje w ramach kontraktu unijnego. „Te sprawy są bardzo trudne. Dzisiaj wszyscy starają się dokonać zakupu takich szczepionek” – zaznaczył. Przyznał jednocześnie, że Polska nie analizuje możliwości zakupu szczepionki z Rosji.

W poniedziałek Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu podał, że zaszczepiono przeciw COVID-19 niemal 230 tys. mieszkańców Wielkopolski, z czego ponad 76 tys. drugą dawką. Do poniedziałku rano do placówek w regionie dostarczono w sumie blisko 245 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19, a niemal 40 tys. dawek jest w trakcie dostawy – poinformował PAP Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W woj. podlaskim wykonano dotąd ponad 87,3 tys. szczepień przeciwko COVID-19, drugą dawkę dostało 28,3 tys. osób – wynika z najnowszych danych z rządowego raportu o realizacji szczepień. Ostatniej doby wykonano ponad 540 szczepień, w tym 27 drugą dawką.

W regionie łódzkim nie ma opóźnień w dostawach szczepionki przeciw COVID-19. Zaszczepiono dotąd ponad 188 tys. osób, a drugą dawkę przyjęło ponad 67 tys. osób. Pełnomocniczka wojewody ds. szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak powiedziała w poniedziałek PAP, że dotychczas szczepieniu poddało się ok. 5,5 tys. nauczycieli. W regionie chęć zaszczepienia zgłosiło prawie 16 tys. osób z niemal 20 tys. uprawnionych nauczycieli.

W woj. pomorskim wykonano ponad 176,1 tys. szczepień, drugą dawkę otrzymało już 62,6 tys. osób.

W woj. małopolskim wykonano dotychczas prawie 224 tys. szczepień, w tym prawie 3,3 tys. w ostatni weekend. Drugą dawkę otrzymało blisko 75 tys. osób – wynika z poniedziałkowych danych resortu zdrowia. Od grudnia najwięcej zastrzyków wykonano w Krakowie – prawie 107 tys., a w dwóch innych największych miastach województwa – w Tarnowie ponad 10 tys., w Nowym Sączu – prawie 5 tys.

W woj. zachodniopomorskim wykonano dotąd ponad 117, 9 tys. szczepień, z tego drugą dawkę otrzymało ponad 38,9 tys. osób.

Ponad 157 tys. osób zaszczepiono przeciw COVID-19 w Lubelskiem, w tym prawie 53 tys. otrzymało drugą dawkę – wynika z raportu rządowego. W regionie na zastrzyki zgłosiło się ponad 23,5 tys. nauczycieli. „Szczepienia w województwie przebiegają zgodnie z harmonogramem” – zapewniła PAP rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Ostatniej doby szczepionkę przyjęło blisko 700 osób

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w województwie świętokrzyskim zaszczepiono dotąd 77 357 osób, przy czym ostatniej doby tylko 101 mieszkańców. Drugą dawkę przyjęło w regionie 26 145 osób.

„Organizacyjnie jesteśmy gotowi do prowadzenia akcji szczepień, ale nie otrzymaliśmy dostaw preparatu. Liczymy, że te braki szybko zostaną uzupełnione i w tym tygodniu uda się wznowić szczepienia” – powiedziała PAP Anna Mazur-Kałuża, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, który nadzoruje prace szpitala tymczasowego.

W woj. opolskim wykonano dotąd 71, 2 tys., szczepień z tego drugą dawkę otrzymało 25,1 tys., osób.

Na Dolnym Śląsku zaszczepiono w sumie 234 tys. osób, z których ponad 81 tys. przyjęło już drugą dawkę. W niedzielę wykonano 1999 szczepień, ale tylko 316 drugą dawką. Najwięcej szczepień przypada na Wrocław – 88 tys., w tym 33,5 drugą dawką. W Wałbrzychu było ich 18 tys. (5 tys. drugą dawką) i w powiecie kłodzkim – 14,4 tys. osób, w tym 5,2 tys. drugą dawką.(PAP)

67 tys. osób zaszczepiono dotąd w woj. lubuskim przeciw COVID-19. Drugą dawkę preparatu podano ponad 22,5 tys. Trwają szczepienia seniorów i nauczycieli – poinformował w poniedziałek PAP dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.

Na Warmii i Mazurach wykonano dotychczas 93 494 szczepienia przeciwko COVID-19, z czego 30 032 drugą dawką – wynika z poniedziałkowego raportu na rządowej stronie gov.pl. Pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego ds. szczepień przeciw COVID-19 Krzysztof Kuriata przekazał PAP, że na ten tydzień punkty szczepień w regionie zamówiły 14 tys. dawek szczepionki, z czego prawie połowa jest przeznaczona na drugą dawkę.

Ponad 128,5 tys. osób zaszczepiono dotąd na Podkarpaciu. Z tej liczby drugą dawkę otrzymało ok. 40 tys. Według danych podkarpackiego oddziału NFZ w tym tygodniu do regionu ma dotrzeć ponad 27 tys. dawek szczepionek.

Na Mazowszu zaszczepiono dotychczas ponad 431,3 tys. osób, z tego drugą dawkę otrzymało 150 359.

Na rynku unijnym dopuszczone są trzy szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA – firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny – minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Trzeci preparat produkuje AstraZeneca. Jest to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek UE pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.

PAP/ as/