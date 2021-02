Zdalna praca pod ostrzałem hakerów

Kolejna, trzecia już fala epidemii Covid-19, potwierdziła przewidywania ekspertów o przedłużeniu procesu zdalnej pracy w większości firm w kraju i na świecie. To prowadzi do znacznego wzrostu zapotrzebowania na usługi wideokonferencji, wykorzystania rozwiązań chmurowych oraz pracy na firmowych urządzeniach w domu

Niestety, najnowsze badania firmy Check Point wskazują, że nie idzie to w parze ze wzrostem świadomości bezpieczeństwa wśród zarządzających przedsiębiorstwami… Podczas gdy zapewnienie nowego środowiska „pracy z dowolnego miejsca” jest głównym priorytetem przedsiębiorstw (81% firm przyjęło masową pracę zdalną, a 74% planuje to zrobić na stałe), firmy nadal borykają się z realnym i skutecznym zapewnieniem bezpieczeństwa pracy swoich pracowników. Okazuje się, że 52% badanych firm stwierdziło, że ich głównym zmartwieniem jest zabezpieczenie punktów końcowych urządzeń pracowników, a dla 47% powstrzymanie ataków socjotechnicznych. Niepokojąca jest informacja o tym, że jedynie 29% potwierdziło, że wdraża program zabezpieczenia urządzeń pracowniczych wykorzystywanych do zdalnej pracy w domu….

W ubiegłym roku organizacje dokonały znaczących zmian w infrastrukturze IT, aby umożliwić masową pracę zdalną i będą to robić nadal. Nasze prognozy pokazują, że do 2024 r. pracownicy mobilni będą stanowić prawie 60% całkowitej siły roboczej w USA - mówi Michael Suby, wiceprezes ds. Badań w IDC.

W opinii ekspertów bezpieczeństwa sieciowego zmiany te otwierają luki w zabezpieczeniach i radykalnie zwiększają prawdopodobieństwo ataku na firmy, zwłaszcza na urządzenia pracowników oraz zdalne połączenia z aplikacjami korporacyjnymi.

Przejście do masowej pracy zdalnej spowodowało powstanie luk w zabezpieczeniach infrastruktury bezpieczeństwa organizacji, które nie mogą być łatwo rozwiązane za pomocą wielu różnych produktów od kilku różnych dostawców zabezpieczeń - wtóruje Rafi Kretchmer, wiceprezes ds. Marketingu produktów w Check Point Software.

Według ekspertów potrzebne są ujednolicone, wielowarstwowe technologie bezpieczeństwa, blokujące wszystkie techniki wykorzystywania luk we wszystkich wektorach ataków hakerskich. To jedyna skuteczna broń w dzisiejszym świecie środowiska korporacyjnego przeniesionego na zewnątrz – podkreśla przedstawiciel firmy Check Point, która opracowała rozwiązanie Harmony, zabezpieczające urządzenia końcowe, pocztę e-mail i przeglądarkę jednocześnie.

