(Nie)bezpieczna gra, czyli nastolatki i gry cyfrowe

Jak gry mogą pomóc w rozwoju? Czy granie może szkodzić? Jak wybrać grę dla dziecka? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań rodzice znajdą w naszym najnowszym poradniku

„Nastolatki i gry cyfrowe” to kolejna publikacja, którą przygotowaliśmy w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”. Realizujemy ją wspólnie z NASK. Grać czy nie grać?

Po gry cyfrowe sięga coraz więcej Polaków. Już 16 milionów internautów to aktywni gracze. Co czwarty polski gracz to nastolatek lub młody dorosły.

Gry cyfrowe to fantastyczna rozrywka. Pomagają zdobyć wiele praktycznych umiejętności, rozwijać pasje, wzmacniać kompetencje społeczne, a czasami budować wieloletnie przyjaźnie. Świat wirtualnej rozrywki ma jednak też ciemną stronę – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – W ramach naszej kampanii pomagamy rodzicom realnie i skutecznie towarzyszyć dzieciom w Internecie. Podpowiadamy jak mądrze – ramię w ramię – iść z dzieckiem przez wirtualny świat - dodaje.

W najnowszym poradniku, którego autorką jest Marta Witkowska – ekspertka NASK, rodzice przeczytają zarówno o pozytywnych skutkach grania, jak i tych mniej korzystnych konsekwencjach cyfrowej rozrywki. Nie brakuje w nim wskazówek, na co zwrócić uwagę i o co zadbać, aby gaming okazał się dla dziecka pozytywnym doświadczeniem.

Hasło „gry komputerowe” kojarzy się często z popularnymi „strzelankami”, ale tak naprawdę gry można podzielić na wiele gatunków, wśród których praktycznie każdy odnajdzie coś dla siebie – mówi Marta Witkowska. - Gry cyfrowe często są też postrzegane jako „zjadacze czasu”, bierna, ogłupiająca, a nawet niebezpieczna rozrywka. Tymczasem użytkowane w pozytywny i przemyślany sposób stanowią prawdziwy trening dla mózgu. Ułatwiają nabycie wielu umiejętności i rzetelnej wiedzy. Pomagają rozwinąć kreatywność i kompetencje społeczne. Co więcej, kompetencji nabytych podczas grania młody człowiek będzie używał przez całe życie, w różnych sytuacjach i okolicznościach – dodaje autorka poradnika.

Co może rodzic?

Nie można jednak zapominać, że w określonych sytuacjach gry mogą też nieść za sobą pewne zagrożenia. Spędzanie wielu godzin przed ekranem wiąże się najczęściej z długotrwałym unieruchomieniem w jednej pozycji. Dzieci i nastolatki coraz więcej czasu przeznaczają na korzystanie z nowych technologii, co zwiększa u nich ryzyko pojawienia się problemów ze zdrowiem, ale i nadużywania nowych technologii, a nawet uzależnienia.

W naszym poradniku podpowiadamy, jak temu zapobiec. Podjęcie kilku prostych kroków może pomóc w lepszym zrozumieniu fascynacji nastolatka, przygotowaniu się do rozmowy na temat grania i wspólnym ustaleniu zasad, które sprawią, że jego podejście do cyfrowej rozrywki będzie bardziej zrównoważone.

Na początek warto przyjrzeć się, w co i w jaki sposób gra nasze dziecko. W sieci łatwo można znaleźć szczegółowe informacje niemal na temat każdej gry. Gracze chętnie publikują bowiem nagrania swoich rozgrywek, które pozwolą rodzicom zorientować się, jak faktycznie wygląda gra oraz jej mechanika (zadania i wyzwania, rywalizacja i współpraca, system motywowania i nagradzania, komunikacja pomiędzy uczestnikami itp.). Nie obawiajmy się pytać dziecka o jego ulubione gry czy poprosić o pokazanie, jak spędza czas przed komputerem – radzi autorka poradnika. - Bardzo ważnym aspektem jest też zadbanie o właściwą organizację czasu, tak aby młody gracz w ferworze walki nie stracił z pola widzenia innych, ważnych życiowych spraw. Pomóżmy dziecku rozplanować tydzień w taki sposób, aby zadbać zarówno o obowiązki szkolne i domowe, spotkania z przyjaciółmi, jak i sport oraz inne pasje, w tym gaming - dodaje. Cyfrowe wyzwanie

Problemowemu graniu czy wręcz uzależnieniu od gier sprzyja wiele czynników. Mogą one być związane zarówno z indywidualnymi cechami gracza, jak i z samym sposobem projektowania gier.

W ramach naszych działań nieustannie pamiętamy o bezpieczeństwie i odpowiedzialności za internet, za cyfrowy świat. Przez ostatnie miesiące działania te nabrały szczególnego znaczenia. Obecna sytuacja i przyspieszona rewolucja cyfrowa, którą obserwujemy - zarówno w naszych domach, jak i w szkołach - stawia przed rodzicami i nauczycielami kolejne wyzwania – mówi minister Marek Zagórski. - Z najnowszych badań „Nastolatki 3.0” - które właśnie opracowujemy - wynika, że ponad 65% młodych ludzi jest przed ekranem ponad sześć godzin w czasie lekcji, z czego ponad 20% osiem godzin i więcej. Do tego dochodzi spędzanie przed ekranem czasu wolnego – ponad 30% nastolatków jest 2-4 godziny przed ekranem po lekcjach, a blisko 40% cztery godziny i więcej. Daje nam to sporą grupę dzieci, które są nawet 12 godzin przed ekranem dziennie - dodaje.

„Nastolatki i gry cyfrowe” to kolejny poradnik, który przygotowaliśmy wspólnie z NASK w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”.

Mat.Pras./KG