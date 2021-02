Kościński: luka VAT zmniejszyła się przynajmniej o połowę

Nasza luka VAT spadła przez ostatnich kilka lat przynajmniej o połowę, jesteśmy teraz w czołówce państw europejskich z najniższą luką - mówił w środę minister finansów Tadeusz Kościński.

Jak podkreślił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej na antenie Programu I Polskiego Radia, jeszcze pięć lat temu luka VAT w Polsce, według różnych szacunków, wynosiła ok. 22 - 24 proc.

Tyle powinniśmy otrzymać, a nie otrzymaliśmy do naszych finansów publicznych” - wskazał. Wyjaśnił, że teraz niezależne instytucje, m.in. Komisja Europejska „szacuje, że nasza luka VAT spadła (przez ostatnie kilka - PAP) lat przynajmniej o połowę. Jesteśmy teraz poniżej średniej w Europie” - mówił Kościński.

Minister zaznaczył, że „jak ktoś nie płaci VAT, czy wyłudza VAT, to naprawdę kradnie od nas wszystkich”. Przypomniał, że w ostatnim roku wpływy z VAT-u wyniosły ok. 185 mld zł.

Zaznaczył, że słupy VAT, korporacje mafijne to problem całej Europy. „Jeszcze 5 lat temu byliśmy jednym z tych krajów, który miał największe kłopoty w Europie - 7. najgorszym państwem w całej Europie, a przez nasze działania przez ostatnie 4 lata jesteśmy (…) w czołówce krajów z najmniejszą luką” - stwierdził.

Jak mówił, na koniec listopada ub. r. deficyt wyniósł 13 mld zł, a na koniec roku - 85 mld. „Te pieniądze były włożone do różnych funduszy - jako poduszka finansowa, która nam pozwoli w tym roku (…) ratować gospodarkę” - mówił. Podkreślił, że „najwięcej tych pieniędzy będzie potrzebne, i wykorzystane na inwestycje publiczne, żeby gospodarka się rozkręcała”.

Minister zgodził się, że pieniądz traci na wartości. „Tak, jeśli się policzy w cyfrach, ale tu trzeba patrzeć całościowo, czy polska gospodarka względem innych krajów idzie do przodu czy do tyłu” - mówił. Wskazał, że inne gospodarki w czasie pandemii idą do tyłu, niektóre nawet o 10-15 lat, „a nasze gospodarka tylko o 1 rok do tyłu”.

Jak na każdej wojnie, niektórzy przegrywają, niektórzy wygrywają, tutaj myślę, że Polska w tym sensie ekonomicznym wygra” - ocenił minister.

Dodał, że ma nadzieję, że „już latem wirus będzie miał coraz mniejszy wpływ na gospodarkę”. Według niego na pewno część produkcji zostanie przeniesiona z Chin do Europy, co jest ogromną szansą dla polskich przedsiębiorców.

PAP (autor: Magdalena Jarco)/gr