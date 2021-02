Już ponad milion rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny

Z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad milion rodzin, a program wspiera ponad 8 tys. partnerów. Wkrótce będzie ona dostępna za pośrednictwem aplikacji mObywatel - przypomina w środę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek dla rodzin „3 plus” i rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (niezależnie od tego, w jakim wieku te dzieci są dzisiaj). Zniżki oferują zarówno instytucje publiczne, jak i firmy prywatne – w sumie to już ponad 8 tys. partnerów.

„Niższe opłaty za przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, ale też zniżki na zakup żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, książek, prenumerat pism czy paliwa. Tylko w ubiegłym roku do programu przystąpiło blisko 1,5 tys. partnerów prowadzących działalność lokalnie lub na terenie całego kraju. Związek Dużych Rodzin 3+ pozyskał 31 nowych partnerów strategicznych. To bardzo dobry wynik przekładający się na większe korzyści dla rodzin, a to nasz priorytet” – mówi szefowa MRiPS Marlena Maląg, cytowana w komunikacie resortu.

W minionym tygodniu rząd przyjął projekt, który zakłada, że Elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel (obecnie osoby mające tradycyjne Karty Dużej Rodziny muszą składać dodatkowy wniosek oraz wnosić opłatę, jeśli chcą z niej korzystać również w formie elektronicznej). Aplikacja mObywatel umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie mającej PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci – mLegitymację.

PAP (Autorka: Olga Zakolska)/gr