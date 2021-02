W.Brytania: jest zgoda sądu na odłączenie od aparatury młodej matki. Sprzeciw rodziny

Brytyjski sąd opiekuńczy wydał zgodę na odłączenie od aparatury podtrzymującej życie kobiety, która znajduje się w śpiączce i ma koronawirusa, a przed miesiącem urodziła dziecko, choć sprzeciwia się tej decyzji jej rodzina - podały w środę brytyjskie media.

Sprawa przypomina głośną w Polsce historię mieszkającego w Anglii Polaka, który po ataku serca pozostawał prawie trzy miesiące w stanie wegetatywnym, do czasu gdy po długiej batalii sądowej szpital w Plymouth uzyskał zgodę sądu na wstrzymanie mu podawania za pomocą rurek pożywienia i wody. Będący w średnim wieku mężczyzna zmarł pod koniec stycznia.

Kobieta, o którą chodzi, ma nieco ponad 30 lat, jest muzułmanką i już wcześniej cierpiała na chorobę Addisona - rzadkie schorzenie spowodowane przewlekłym niedoborem hormonów produkowanych przez korę nadnerczy. W styczniu trafiła do szpitala w Leicester w środkowej Anglii z powodu zakażenia koronawirusem, będąc w 32. tygodniu ciąży. Wkrótce po przyjęciu do szpitala urodziła dziecko przez cesarskie cięcie, ale zapadła w śpiączkę. Lekarze stwierdzili, że jej trzustka przestała funkcjonować, a jedno płuco jest martwe.

Szpital w Leicester zwrócił się do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, argumentując, że szanse na powrót do zdrowia są bliskie zera, z czym nie zgadzała się rodzina kobiety. „Wierzymy w cuda. Umrzemy wtedy, kiedy Bóg zapisał naszą śmierć. Odłączyć maszynę, to dla nas jak prosić kogoś, żeby nas zabił” - mówiła w sądzie jej siostra.

Sąd opiekuńczy - specjalny sąd zajmujący się wyłącznie sprawami dotyczącymi osób ubezwłasnowolnionych lub niemogących samodzielnie podejmować decyzji - uznał jednak we wtorek, że w obecnej chwili lekarze nie podtrzymują jej już przy życiu, lecz przedłużają zgon, wobec tego w najlepszym interesie kobiety jest to, by odłączyć aparaturę i pozwolić jej z godnością umrzeć.

(PAP)(Z Londynu Bartłomiej Niedziński)/gr