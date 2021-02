TikTok publikuje globalny Raport Transparentności

Zapewnianie bezpieczeństwa społeczności TikToka to najwyższy priorytet platformy, która na bieżąco monitoruje charakter publikowanych treści. Platforma opublikowała właśnie Raport Transparentności, w którym przedstawia swoje działania podjęte w drugiej połowie 2020 roku, mające chronić jej społeczność przed szkodliwymi i fałszywymi treściami

Ponad 89 milionów materiałów wideo zostało usuniętych globalnie w drugiej połowie 2020 r. za naruszenie Zasad Społeczności lub Warunków Korzystania z Serwisu, co stanowi mniej niż 1% wszystkich przesłanych materiałów wideo.

92,4% zostało usuniętych zanim zostały zgłoszone, 83,3% zostało usuniętych zanim ktokolwiek je wyświetlił, a 93,5% zostało usuniętych w ciągu 24 godzin od ich zamieszczenia.

Ponad 6 milionów kont zostało usuniętych za naruszenie Zasad Społeczności TikToka. Ponad 3,5 miliona reklam zostało odrzuconych z powodu naruszenia zasad i wytycznych dotyczących reklam.

TikTok wspiera bezpieczeństwo swojej społeczności

TikTok to zróżnicowana, globalna społeczność czerpiąca siłę z kreatywnej ekspresji. Jednak, aby móc wyrażać siebie w sposób autentyczny niezbędne jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym każdy może poczuć się komfortowo. Mając to na uwadze w drugiej połowie 2020 roku platforma wzmocniła swoje Zasady Społeczności, promując akceptację samego siebie. Na platformie zakazane są m. in. reklamy produktów odchudzających. TikTok stara się również pomagać osobom zmagającym się z problemami odżywiania, zachowaniami autodestrukcyjnymi czy myślami samobójczymi, poprzez współpracę z organizacjami oferującymi bezpłatne i poufne wsparcie.

W drugiej połowie ubiegłego roku TikTok dodał także nowe funkcje do swojej usługi Family Pairing, udostępniając rodzicom szereg zabezpieczeń treści udostępnianych przez nastolatków i ich prywatności na platformie. Usługa Family Pairing to jednak nie tylko narzędzie ochrony rodzicielskiej, lecz także pretekst do rozmów z dziećmi na temat ich bezpieczeństwa w sieci.

Walka z dezinformacją

TikTok kontynuuje współpracę z ekspertami ds. zdrowia publicznego, aby zapewnić swojej społeczności bezpieczeństwo i informacje na temat COVID-19 i szczepionek. TikTok udostępnia informacje dotyczące zdrowia publicznego w ramach swojej platformy, aby przeciwdziałać dezinformacji. W ramach tych działań:

centrum informacyjne COVID-19 TikToka zostało odwiedzone ponad 2,6 miliarda razy, banery kierujące użytkowników do centrum informacyjnego zostały dodane do ponad 3 milionów filmów i wyświetlone 63 miliardy razy, ogłoszenia służb publicznych z hashtagami kierującymi użytkowników do źródeł WHO i lokalnych organizacji zdrowia publicznego zostały obejrzane ponad 38 miliardów razy,usunięto ponad 50 000 filmów wideo rozpowszechniających błędne informacje na temat COVID-19.

Treści i konta naruszające Zasady Społeczności TikToka

TikTok dokłada wszelkich starań, aby tworzyć bezpieczne środowisko, w którym każdy użytkownik czuje się komfortowo. By było to możliwe platforma usuwa wszystkie konta i treści, które naruszają jej Zasady Społeczności oraz Warunki Korzystania z Serwisu. W drugiej połowie 2020 roku z tej przyczyny na świecie zostało usuniętych ponad 89 tys. filmów, co stanowi mniej niż 1% wszystkich materiałów video przesłanych na TikToka. 92,4% usunięto zanim zostały one zgłoszone, a 93,5% zostało usuniętych w ciągu 24 godzin od ich opublikowania.

TikTok monitoruje nie tylko organiczne treści naruszające Zasady Społeczności, lecz również konta osób prywatnych i reklamodawców je udostępniających. Jak wskazuje raport, platforma w ciągu pół roku usunęła ponad 6 tys. takich kont oraz odrzuciła ponad 3,5 tys. reklam.

W TikTok dążymy do tego, aby być najbardziej przejrzystą i odpowiedzialną platformą w branży, dlatego chcemy jasno komunikować sposób, w jaki dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Jesteśmy dumni z postępów, jakie poczyniliśmy w tych obszarach, a naszym celem jest dostarczanie coraz większej ilości informacji w każdym kolejnym raporcie. Czujemy się odpowiedzialni za materiały, które docierają do użytkowników TikToka, dlatego stale udoskonalamy nasze narzędzia poprawiające ich bezpieczeństwo w sieci oraz kontrolujemy treści, które docierają do nich każdego dnia. Stale pracujemy nad udoskonalaniem platformy, aby jeszcze szybciej i skuteczniej rozpoznawać szkodliwe treści – powiedział Theo Bertram, Director of Government Relations and Public Policy w TikTok Europa.

Obszary nad którymi TikTok pracuje

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla TikToka najwyższym priorytetem, dlatego platforma wyznaczyła również w raporcie obszary, które będą rozwijane, takie jak m.in. stałe usprawnianie systemów wykrywających wprowadzające w błąd treści czy dalsze inwestycje w edukację twórców i marek w zakresie wymogów dotyczących treści.

O raporcie

Raport Transparentności TikToka to półroczne zestawienia prezentujące ilość i charakter treści usuwanych za naruszenie Zasad Społeczności platformy. Najnowszy Raport odnosi się do drugiej połowy 2020 roku (1 lipca - 31 grudnia) i zawiera dodatkowe informacje na temat walki z dezinformacją dot. COVID-19 oraz działań mających na celu wspieranie dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa społeczności platformy.

O TikTok

TikTok jest czołową platformą dla krótkich filmów nagrywanych za pomocą urządzeń mobilnych. Naszą misją jest inspirowanie i wzbogacanie życia ludzi poprzez oferowanie im miejsca do twórczej ekspresji i wymiany doświadczeń, które są prawdziwe, radosne i pozytywne. TikTok posiada globalne biura w Los Angeles, Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Berlinie, Polsce, Izraelu, Dubaju, Bombaju, Krajach Nordyckich, Singapurze, Dżakarcie, Seulu i Tokio https://www.tiktok.com/pl/