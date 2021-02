Potężne straty Muska! Wszystko przez tweet o bitcoinach

Kurs bitcoina wystrzelił po tym, jak okazało się, że Tesla zainwestowała w największą kryptowalutę 1,5 mld dol. Producent aut elektrycznych jest zobligowany do publikacji takich danych w sprawozdaniach do amerykańskiego regulatora SEC. Co ciekawe, Tesla nie wyklucza przyjmowania płatności za swoje pojazdy w bitoinach