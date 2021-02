Szajka radców prawnych w rękach CBA! Wyłudzali depozyty!

CBA zatrzymało siódmego wrocławskiego radcę prawnego, podejrzewanego o to, że zajmował się wyłudzaniem z depozytów sądowych nienależnych mu zobowiązań - dowiedziała się w czwartek PAP. Agenci z warszawskiej delegatury Biura przeszukali dwie kancelarie prawne.

Wydział komunikacji społecznej CBA informował w połowie grudnia ub.r., że w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymano łącznie dziewięć osób, w tym sześciu wrocławskich radców prawnych. Wówczas również przeszukano kancelarie prawne oraz komornicze.

Działania te miały być prowadzone przez grupę radców prawnych, którzy mieli posługiwać się podrobionymi dokumentami i na ich podstawie wszczynać procedurę egzekucyjną dla odzyskania nieistniejących w rzeczywistości zobowiązań.

Do zatrzymania kolejnego radcy prawnego i przeszukań doszło we wtorek - potwierdził wydział. Według śledczych miał on za pomocą poświadczającymi nieprawdę dokumentów wyłudzić z depozytów sądowych 300 tys. zł. Wrocławska prokuratura regionalna postawiła mężczyźnie zarzuty oszustwa, prania pieniędzy oraz posługiwania się nieprawdziwymi dokumentami.