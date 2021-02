W styczniu budżet państwa wydał o 2, 8 mld zł mniej niż rok temu

W styczniu br. z budżetu państwa wydano 34 mld zł, co stanowiło 7 proc. tegorocznego planu wydatkowego państwa. To o 2,8 mld zł mniej niż przed rokiem.

Jak poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, szacunkowe dane o wykonaniu budżetu za styczeń pokazują, że mimo ograniczeń związanych z pandemią, wpływy do budżetu pozostają na stabilnym poziomie. Pod koniec stycznia budżet zanotował 6,6 mld zł nadwyżki.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2021 r. wyniosło 34,0 mld zł, tj. 7,0 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (36,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 2,8 mld zł, tj. 7,7 proc.

Resort tłumaczy, że niższe wykonanie wydatków wynika głównie z niższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 2,7 mld zł) wynikające z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające. Mniej wydano też na obsługę długu Skarbu Państwa (o ok. 0,4 mld zł) oraz z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,4 mld zł).

Jednocześnie wykonanie w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego było wyższe o 0,5 mld zł.

W styczniu br. dochody budżetu państwa były wyższe o 0,4 mld zł, tj. 1 proc. r/r i wyniosły ok. 40,7 mld zł. Dochody podatkowe wyniosły 39,2 mld zł i były wyższe o 1,9 mld zł, tj. 5 proc. r/r. Dochody niepodatkowe były niższe o 1,5 mld zł, czyli 52,1 proc. r/r i wyniosły ok. 1,4 mld zł.

Resort finansów podał, że dochody z VAT w styczniu br. były wyższe o ok. 1,4 mld zł, tj. 6,5 proc. r/r i wyniosły ok. 23,3 mld zł. Dochody z podatku akcyzowego w styczniu br. były niższe o ok. 0,6 mld zł, czyli 11,1 proc. r/r i wyniosły ok. 4,7 mld zł. Z podatku PIT w styczniu br. budżet uzyskał więcej o ok. 0,7 mld zł, tj. o 11,5 proc. r/r - wyniosły one ok. 7 mld zł. Natomiast dochody budżetu państwa z CIT w styczniu br. były wyższe o ok. 0,3 mld zł, czyli o 10,4 proc. r/r i wyniosły ok. 3,5 mld zł.

Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł.

