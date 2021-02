Pesa ma umowę ramową na 160 pociągów dla Czech

Pesa i České Dráhy (Koleje Czeskie) podpisały kontrakt ramowy na dostawę do 160 spalinowych zespołów trakcyjnych o wartości 2,5 mld zł oraz umowę potwierdzającą zamówienie pierwszych 33 pojazdów za ponad 514 mln zł, podał producent. Bydgoska firma dostarczy dla narodowego czeskiego przewoźnika spalinowe pojazdy dla ruchu regionalnego, podobne do eksploatowanych przez ČD Linków, znanych pasażerom pod nazwą RegioShark

Chcemy dotrzymać danego władzom regionów i Pragi słowa - eksploatowane do tej pory pociągi nie spełniają już oczekiwań klientów, nie da się w nich również zainstalować systemu ETCS. Będziemy je stopniowo zastępować nowoczesnymi, komfortowymi pojazdami, które mają zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Za pierwsze 33 jednostki zapłacimy prawie 3 mld koron - powiedział prezes ČD Ivan Bednárik, cytowany w komunikacie.

Nowe jednostki będą fabrycznie wyposażone w system ETCS, w przestronnym, komfortowym wnętrzu będzie 115 miejsc siedzących, przestrzeń dla niepełnosprawnych, klimatyzacja, WiFi oraz gniazdka do ładowania urządzeń mobilnych, podano.

Pierwszy etap kontraktu to zakup 33 jednostek trakcyjnych z silnikiem Diesla przy finansowaniu zabezpieczonym umowami zawartymi z zamawiającymi przewozy regionalne. Poruszające się z prędkością 120 km/h niskopodłogowe pojazdy zagwarantują pasażerom szybszą, wygodniejszą i bezpieczną podróż. Od 2023 roku będą one stopniowo wprowadzane do eksploatacji w regionach środkowoczeskim, pardubickim, południowoczeskim, wysoczyńskim i w Pradze - dodał Jiří Ješeta z ČD.

Cieszę się, że otwieramy kolejny rozdział w relacjach CD i Pesa, zwłaszcza, że za nami lata dobrej współpracy. Eksploatowanych od 2014 roku 31 Regio Sharków było i jest naszą najlepszą wizytówką i zapewniam, że pojazdy nowej generacji będą technologicznym krokiem naprzód i zagwarantują pasażerom Ceskich Drah bezpieczeństwo i komfort. Będące wyposażone w najnowocześniejsze, niskoemisyjne silniki klasy Stage V i wiele rozwiązań technicznych spełniających wymagające europejskie normy - podkreślił prezes Pesy Krzysztof Zdziarski.