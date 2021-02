Apel Billa Gatesa: Odpalajcie reaktory jądrowe!

Bill Gates stwierdził w wywiadzie udzielonym CNBC, że jego zdaniem wskazany byłby powrót mody na energię jądrową. W opinii miliardera, powrót do atomu jest absolutnie konieczną i najbardziej sensowną drogą, jeśli ludzkość realnie myśli o rezygnacji z brudnej energii, pozyskiwanej z paliw kopalnych, i zastąpieniu ich czystą energią odnawialną – czytamy na portalu Spidersweb

Na temat energii jądrowej przez wiele lat kształtowała się opinia, że korzystanie z niej grozi niebezpieczeństwem. Wpływ na to miały katastrofy, przede wszystkim w Czarnobylu i Fukishimie. Są to jednak jedyne dwie tak duże awarie z kolosalnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia ludzi – przy czym jedna elektrowni, w której doszło do katastrofy, była starego typu, zbudowana jeszcze przez ZRRR, a drugą zniszczyło zabójcze tsunami wywołane przez trzęsienie ziemi - do jakich doszło w ostatnim pięćdziesięcioleciu.

Eksperci od energetyki są właściwie zgodni, że pozyskiwanie energii z atomu obecnie stało się bardzo bezpieczne. Koronnym argumentem za energetyką jądrową jest „zeroemisyjność” bloków atomowych. W dobie powszechnie prowadzonej zaciekłej walki z węglem jako paliwem, bezpieczna energetyka, która nie powoduje emisji gazów cieplarnianych, jest naprawdę godna, aby ją rozwijać.

Energia jądrowa jest w rzeczywistości bezpieczniejsza niż jakiekolwiek inne źródło wytwarzania energii. Śmiertelność na jednostkę mocy produkowaną w elektrowniach węglowych, czy gazowych jest znacznie wyższa - mówi cytowany przez Spidersweb Bill Gates.

Ważne są także innowacje w tym sektorze, ponieważ prowadzą do wyższego stopnia bezpieczeństwa energetyki jądrowej. Należy do nich stosowanie ciekłego sodu do chłodzenia reaktorów, ponieważ nie wymaga tak wysokiego ciśnienia, jak przy chłodzeniu wodnym. Przez to też koszt samej elektrowni może być o wiele niższy. Dzięki tej innowacji zresztą Urząd ds. Energii Jądrowej Departamentu Energii rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wydał w tym roku zgodę na testy mini-reaktorów jądrowych, które oprócz większego bezpieczeństwa mogą być budowane o wiele szybciej, niż tradycyjne jądrowe molochy no i, to też ważna kwestia, o wiele taniej - informuje spidersweb.pl.

Następną istotną sprawą jest wydajność energetyczna, co jest obecnie problemem wszystkich instalacji z OZE. Według danych amerykańskich, wydajność atomu to 92,3 proc., podczas gdy wydajność turbin wiatrowych to 34,5 proc., a fotowoltaiki zaledwie 25,1 proc. A zatem, aby zrezygnować z paliw kopalnych i węgla, twierdzi Bill Gates, powrót do atomu jest tak naprawdę nieunikniony.

