COVID-19 na Śląsku. Odkryto pięć wariantów wirusa!

Pięć różnych wariantów koronawirusa – w tym odmianę brytyjską – zidentyfikowali naukowcy z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum w Sosnowcu (Śląskie), które niedawno rozpoczęło sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2.

„Na tę chwilę przeprowadziliśmy bardzo pilotażową analizę - taką, na której optymalizujemy całą reakcję, i która pozwala nam nauczyć się pewnych algorytmów, które będziemy stosować na większej badanej grupie. Poddaliśmy tej analizie 12 próbek pacjentów pochodzących z woj. śląskiego, zakażonych wirusem SARS-CoV-2” - poinformowała podczas piątkowej konferencji prasowej w Sosnowcu koordynatorka projektu Emilia Morawiec z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum.

„Poddaliśmy te próbki analizie sekwencyjnej. We wszystkich 12 próbkach zidentyfikowaliśmy sekwencję wirusów SARS-CoV-2. W tak małej badanej próbie znaleźliśmy aż 5 różnych wariantów koronawirusa. To bardzo duża różnorodność, ale to nie zaskakuje ze względu na to, że populacja woj. śląskiego jest bardzo różnorodna” - dodała.