SUV rodem z... Chin! Czy warto nabyć taki samochód?

SUV prosto z… Chin? Takie samochody są dostępne w kraju!

Jak informuje Auto Świat firma Ziegler Cars from Germany wprowadziła do Polski ofertę SUVów made in China. Czy samochody te są konkurencyjne względem globalnych gigantów, czy też mamy do czynienia ze słabszymi modelami?

Drogie, o ciekawej linii ale czy spełniające pokładane w nich nadzieje? Eksperci Auto Świat w serii testów odpowiedzieli na te pytania:

Jak piszą eksperci Auto Świat o modelach tajemniczej firmy DFSK (lub Dongfeng):

Dongfeng jest obecny w Europie i np. w Niemczech jego produkty są szeroko i łatwo dostępne. I to właśnie zapewne stąd firma Ziegler sprowadza swoje „chińczyki”

Auta są też w ofercie na stronie otomoto.pl.

A Państwo skusiliby się na SUVa rodem z Chin?

Auto Świat/ otomoto/ as/