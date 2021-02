Incydent i strzały na stacji paliw PKN Orlen

37-letnia kobieta około północy z soboty na niedzielę wjechała w budynek stacji paliw w Rymaniu - poinformowała rzeczniczka KWP w Szczecinie. Gdy kobieta odjeżdżała, policjanci oddali kilka strzałów w kierunku samochodu. Nikt nie ucierpiał.

Policjanci zostali wezwani do interwencji przez obsługę stacji paliw - poinformowała w rozmowie z PAP w niedzielę rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji podinsp. Alicja Śledziona. Chodziło o kobietę, która znajdowała się na stacji - miała zachowywać się „agresywnie i irracjonalnie”.

„Gdy policjanci byli na miejscu, kobieta zdecydowała się na desperacki krok, który teraz będziemy wyjaśniać - wjechała swoim samochodem w budynek stacji, demolując go i stwarzając realne zagrożenie dla przebywających tam osób. Kiedy podjęła decyzję, żeby odjechać z miejsca zdarzenia, policjanci wykorzystali broń służbową, oddając kilka strzałów w kierunku uciekającego pojazdu” - powiedziała podinsp. Śledziona.

37-latka odjechała ze stacji, została zatrzymana później. Jak podkreśliła rzeczniczka KWP, nikt nie ucierpiał. „Będziemy ustalali - na podstawie zeznań świadków - co mogło doprowadzić do tak drastycznego zachowania” - dodała.

W mediach społecznościowych ukazał się film pokazujący zajście.

Podinsp. Śledziona zaznaczyła, że badanie na zawartość alkoholu w chwili zatrzymania wykazało u kobiety negatywny wynik. Została jej pobrana krew, aby sprawdzić, czy nie była pod wpływem innego środka odurzającego. „Wstępne relacje świadków wskazują na to, że zachowanie kobiety było mocno irracjonalne, była w stanie silnego wzburzenia, co może wskazywać na to, że zażywała jakieś środki, które mogły wpływać na jej kondycję psychiczną” - powiedziała rzeczniczka.

Elżbieta Bielecka (PAP), sek