Deficyt geniuszy o słusznym kolorze skóry

Jak podaje portal GBH News, szkoły publiczne w Bostonie (USA) zawiesiły specjalny program dla wybitnych uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych. Powód? Obawy dotyczące równości - zbyt wiele osób zakwalifikowanych do programu to dzieci rasy białej lub Azjaci – informuje portal wPolityce.pl.

Analiza programu wykazała, że 70 procent uczniów zakwalifikowanych do niego jest rasy białej lub to Azjaci, mimo tego, że w Bostonie 80 proc. wszystkich uczniów to czarnoskórzy albo Hiszpanie. To jest po prostu nie do zaakceptowania — skomentowała te sytuację Lorna Rivera, członek komitetu szkolnego.

Urzędnicy okręgowi powołali grupę roboczą, której zadaniem jest określenie długoterminowych założeń programu. Oczekuje się, że swoje zalecenia w tej sprawie wydadzą w maju.

