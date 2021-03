Gambit Esports zwycięzcą Intel Extreme Masters Katowice 2021

Ostatni dzień lutego 2021 okazał się szczęśliwy dla drużyny Gambit Esports, która w turnieju Intel® Extreme Masters Katowice 2021 w CS:GO sprawnie poradziła sobie z Virtus.pro wygrywając 3:1 i wzbogacając się o 400 000 dolarów! Olbrzymią niespodziankę zobaczyliśmy także w finałach StarCraft 2, gdzie pierwszy raz w historii IEM Katowice, po puchar sięgnął zawodnik spoza Korei. Zwyciężył pochodzący z Włoch Riccardo „Reynor” Romiti

Zaskakujący finał CIS

Po emocjonujących półfinałach do ostatecznego pojedynku stanęły dwie drużyny z regionu CIS (Wspólnoty Niepodległych Państw) Gambit Esports i Virtus.pro. Po wyrównanym początku i wyniku 1:1, trzecia mapa Train, dużo bardziej odpowiadała drużynie Gambit, która metodycznie likwidowała przeciwników doprowadzając do wyniku 16:4. Zwycięzca dynamicznie rozpoczął czwartą mapę Overpass, starając się doprowadzić do szybkiego finału i przy wyniku 10:2, wszystko wskazywało, że tak się właśnie stanie. Virtus.pro nie chciało jednak poddać się zbyt łatwo i w dobrym stylu zdobyło 4 wygrane doprowadzając do 11:7. Ale Gambit czuło się mocne i kolejne 4 rundy należały do nich. Decydujący cios jednak nie nadchodził i Virtus.pro wyszarpywało kolejne punktu, doprowadzając w pewnym momencie do wyniku 15:12! Przewaga Gambit była zbyt duża i to oni zostali mistrzami Intel Extreme Masters Katowice 2021!

Finał StarCraft 2

Pełny emocji był finał w grę StarCraft 2, w którym stanęli naprzeciw siebie reprezentant Korei Południowej Joo „Zest” Sung-wook grający Protosami i dowodzący Zergami, włoski wojownik Riccardo „Reynor” Romiti. Zupełnie różne osobowości i style gry zmierzyły się w pojedynku, w którym wygrać mógł tylko jeden. Pierwsza mapa padła łupem Protosów, ale na odpowiedź Zergów nie trzeba było długo czekać i “Reynor” w pięknym stylu wygrał 3 kolejne potyczki. Włoch był już bliski zwycięstwa, gdy zobaczyliśmy piękny powrót ze strony Zest”, który doprowadził do wyniku 3:2. Dowodzący Zergami, nie uległ jednak technicznej potędze Protosów i to on został mistrzem świata IEM Katowice, jako pierwszy gracz spoza Korei!

