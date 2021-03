WSJ: Odporność stadną osiągniemy w kwietniu!

W ciągu sześciu tygodni liczba przypadków zachorowań na covid zmalała o 77 proc. Eksperci powinni podzielić się dobrymi informacjami z opinią publiczną – podał w drugiej połowie lutego Wall Street Journal

W różnych ostrzeżeniach dotyczących zachorowań na Covid pomijany jest jeden istotny fakt: W ciągu ostatnich sześciu tygodni liczba przypadków zmalała o 77 proc. (dane z USA z 18 lutego – przyp. red.). Gdyby jakiś lek obniżył liczbę zachorowań o 77 proc., uznalibyśmy go za „cudowną tabletkę”. Czemu liczba przypadków spada w znacznie szybszym tempie, niż przewidzieli to eksperci?

W dużym stopniu dlatego, że odporność naturalna na infekcję występuje znacznie częściej, niż daje się to zmierzyć. Testy są w stanie wychwycić jedynie 10 do 25 proc. zakażeń, w zależności od tego, w jakim momencie zainfekowania wykonany jest pomiar. Z uśrednionych danych wykrycia jednego z 6,5 przypadków zachorowań oraz biorąc pod uwagę, że w USA zostało już potwierdzonych 28 milionów przypadków oznacza, że 55 proc. Amerykanów ma już odporność naturalną – czytamy w artykule Marty Makary w dzienniku WSJ.

Następnie należy dodać do tego osoby już zaszczepione. W obecnym tygodniu (stan na 18 lutego – przyp. red.) 15 proc. Amerykanów otrzymało dawkę szczepionki i liczba ta szybko rośnie. Zgodnie z przewidywaniami byłego szefa FDA do końca marca około 250 milionów dawek zostanie podanych około 150 milionom osób.

Są powody pozwalające sądzić, że wkrótce w USA liczba infekcji spadnie do bardzo niskiego poziomu. Jako że więcej ludzi zostało zarażonych, z których większość ma łagodne objawy lub nie ma ich wcale, pozostaje coraz mniej Amerykanów, którzy zostaną zainfekowani. Biorąc pod uwagę najnowsze dane i trend przypadków zachorowań spodziewam się, że Covid minie do kwietnia w większości przypadków, pozwalając powrócić Amerykanom do normalnego życia - informuje Marty Makary na portalu wsj.com.

Badania na obecność przeciwciał niemal z pewnością niedoszacowują odporność naturalną. Testowanie na obecność przeciwciał nie wychwytuje specyficznych dla antygenów komórek T, w których rozwija się „pamięć”, kiedy zostaną aktywowane przez wirusa. Okazało się, że osoby które przeżyły grypę hiszpankę, badane w 2008 r. – a więc 90 lat po wystąpieniu pandemii – miały komórki pamięci wciąż zdolne do wytworzenia przeciwciał o działaniu neutralizującym.

Liczba zgonów na covid-19 w Stanach Zjednoczonych również może wskazywać, że odporność naturalna występuje częściej, niż zostało to rozpoznane. Na Covid zmarł mniej więcej jeden na 600 Amerykanów, co przekłada się na współczynnik zgonów około 0,15 proc. Współczynnik zgonów wśród osób zakażonych Covid-19 wynosi około 0,23 proc. Liczby te wskazują na to, że około dwóch trzecich Amerykanów już przebyło infekcję.

