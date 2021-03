Port w Gdańsku zarobił w 2020 roku 65 mln zł

Rok 2020 zakończył się w Porcie Gdańsk wolumenem przeładunków na poziomie 48 mln ton, co przełożyło się na zysk na poziomie 65 mln zł - poinformował w poniedziałek prezes portu Łukasz Greinke

W poniedziałek podczas konferencji prasowej władze gdańskiego portu przedstawiły wyniki firmy za ubiegły rok.

Prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke zwrócił uwagę, że blisko 8-procentowy spadek przeładunków rdr jest jednym z mniejszych wśród bałtyckich portów i pokazuje, że spółka dobrze radziła sobie w czasie pandemii.

Pandemia miała bardzo duży wpływ na wolumeny przeładunków w naszym porcie. Spadki, których się spodziewaliśmy, były w pierwszej połowie roku bardzo duże, sięgnęły 15 proc. na minusie. Ostatecznie wyniosły 8 proc. na minusie, co czytamy jako delikatną korektę. Pokazuje to, że Port w Gdańsku dosyć dobrze oparł się wyzwaniom na rynku logistyki na całym świecie – mówił podczas konferencji prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke.

Wyjaśnił, że rok 2020 zakończył się w Porcie Gdańsk wolumenem przeładunków na poziomie 48 mln ton, co przełożyło się zysk na poziomie 65 mln zł. Przychody wyniosły ogółem 254,8 mln zł.

Jak przekonywał, powodem tego był prężny rozwój w czasie „przedcovidowym”. Po wybuchu pandemii Port Gdańsk zanotował z kolei mniejsze spadki niż pozostałe porty z czołówki europejskiej.

Straty były czymś zupełnie naturalnym. Zachwianiu uległy wszystkie łańcuchy logistyczne, które do tej pory funkcjonowały na świecie. Widzieliśmy, jak wielkie są przestoje w pozyskiwaniu komponentów do fabryk. Opóźnione były przez to relacje eksportowe. Był to rok trudny, ale wyniki pokazały, że zdaliśmy egzamin - powiedział.