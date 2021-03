Wjechała w stację Orlenu, grozi jej więzienie

Od kilku dni jest głośno o sprawie 37-letniej kobiety, która wjechała w budynek stacji paliw Orlenu. Już wiadomo, że powodem jej zachowania mogły być narkotyki i wielogodzinna kłótnia kobiety ze swoim partnerem. Dzisiaj policja postanowiła ją aresztować

Dla przypomnienia - do sytuacji doszło w Rymaniu, w Zachodnio-Pomorskim.

Wstępne relacje świadków wskazują na to, że zachowanie kobiety było mocno irracjonalne, była w stanie silnego wzburzenia, co może wskazywać na to, że zażywała jakieś środki, które mogły wpływać na jej kondycję psychiczną — powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji podinsp. Alicja Śledziona.