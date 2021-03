Rysunek van Gogha sprzedany za rekordowe 10,4 mln dol.

Nowojorski dom aukcyjny Christie’s sprzedał w poniedziałek rysunek autorstwa Vincenta van Gogha, zatytułowany „La Mousme” (młoda dziewczyna), za 10,4 mln dolarów (8,6 mln euro). To rekordowa suma za rysunek wykonany przez tego artystę

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dobrego wyniku aukcji” - powiedziała PAP Giovanna Bertazzoni, wiceprzewodnicząca kolekcji XX i XXI wieku w Christie’s, dodając, że jakość prac van Gogha „zawsze zwycięża”.

Bertazzoni powiedziała PAP, że był to jeden z najlepszych rysunków, jakie kiedykolwiek wykonał van Gogh. „Technicznie innowacyjny, z niesamowicie różnorodnym zakresem pociągnięć, linii i kropek” - wskazała.

Obraz ‘La Mousme’ / autor: Pixabay.com

Dzieło powstało latem 1888 roku w Arles we Francji. Jego nazwa nawiązuje do bestsellera Pierre’a Lotiego, „Madame Chrysantheme”, historii francuskiego oficera marynarki wojennej, który poślubił Japonkę.

Gideon Querido van Frank z biura prasowego Muzeum Van Gogha w Amsterdamie na pytanie PAP o artystyczną wartość sprzedanego dzieła odpowiedział, że ”+La Mousme+ to najważniejszy moment rysownicznej twórczości van Gogha”. „Ten piękny portret pokazuje, jakim wybitnym był on rysownikiem, i pokazuje jego ambicje zarówno w rysowaniu, jak i robieniu portretów” - podkreślił.

Sprzedawca i kupujący pozostają anonimowi, jednak na stronie internetowej magazynu „The Art Newspaper” możemy przeczytać, że sprzedawcą jest Thomas Gibson, kolekcjoner sztuki z Londynu, który w 1983 r. odkupił dzieło od poprzedniego właściciela.

Magazyn przypomina, że autor podarował rysunek swojemu przyjacielowi, Australijczykowi Johnowi Russelowi, który sprzedał go w 1920 r. podczas aukcji w Paryżu. Nabywcą był żydowski bankier Kurt Hirschland, mieszkający wówczas w niemieckim Essen.

Kiedy naziści doszli w Niemczech do władzy, Hirschland uciekł do Holandii, skąd później emigrował do USA. Wcześniej, w maju 1940 r., rysunek został mu skonfiskowany przez okupujących Holandię Niemców. „The Art Newspaper” wskazuje, że dzieło w dość tajemniczych okolicznościach trafiło w 1943 r. do amsterdamskiego muzeum Stedelijk, od którego właściciel odzyskał je w 1956 r.

Dotychczas jedynie dwa rysunki van Gogha zostały sprzedane za ceny zbliżone do poniedziałkowej transakcji. „Kwitnący ogród” (1888) został sprzedany w 1990 r. (również za pośrednictwem Christie’s) za 8 mln dolarów, natomiast „Drzewa oliwne z Alpilles w tle” (1889) - dziewięć lat później za 8,5 mln w Sotheby’s.

PAP/KG