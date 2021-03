Dziurawy gigant. Pracownicy Amazona ujawniają, jak firma lekceważy luki w ochronie danych

Amazon ma problem z danymi użytkowników i najpewniej nie potrafi albo zwyczajnie nie chce dopilnować bezpieczeństwa gromadzonych informacji. A zbiera je w niewyobrażalnych ilościach, wchodząc w coraz to nowe obszary naszego życia. Wysocy rangą pracownicy giganta wskazują dziury, przez które mogą wyciekać informacje o setkach milionów użytkowników. Oparty o ich informacje reportaż śledczy opublikował portal Politico. Niebawem z podobnymi problemami możemy mierzyć się w Polsce. Firma Jeffa Bezosa właśnie weszła bowiem na nasz rynek ze swoją platformą sprzedażową

Amazon jest dziś najsilniejszym zawodnikiem w wyścigu po dane użytkowników internetu. Dzięki temu, że z jego platformy sprzedażowej, produktów reklamowych i rozrywkowych czy chmury Amazon Web Services korzysta cały świat, gromadzi niewyobrażalną wręcz ilość informacji.

Dane sprzedawców, dane klientów, historia zamówień, informacje o płatnościach, informacje zebrane przez systemy reklamowe Amazona – to wszystko, zdaniem rozmówców Politico, bardzo łatwo może wpaść w niepowołane ręce. I zostać bezwzględnie wykorzystanych przez złodziei, naciągaczy czy biznesową konkurencję. Portal powołuje się na rozmowy z trzema wysokich rangą pracowników Amazona, którzy przedstawiają listę zaniedbań firmy w obszarze bezpieczeństwa danych.

Ich opowieści składają się na obraz kultury korporacyjnej Amazona, gdzie wzrost firmy jest ważniejszy od bezpieczeństwa danych użytkowników i losu pracowników zatrudnionych po to, by wskazywać na zagrożenia – pisze Politico.

Według rozmówców portalu wrażliwe informacje o milionach ludzi i firm są zagrożone, ponieważ Amazon „słabo się orientuje”, jakie dane posiada, gdzie są przechowywane i kto ma do nich dostęp.

Przykład? Zdaniem rozmówców Politico bardzo trudne jest wyegzekwowanie od Amazona, wynikającego m.in. z unijnych regulacji, prawa do usunięcia danych, czyli „prawa do bycia zapomnianym”.

Informatorzy Politico twierdzą, że znaleźli „setki tysięcy kont” przypisanych do byłych pracowników firmy. Mimo, że nie mają oni już nic wspólnego z Amazonem, wciąż posiadają dostęp do zgromadzonych przez giganta danych.

Idźmy dalej. Jeden z rozmówców portalu twierdzi, że w 2014 roku zgłosił niezabezpieczony protokół szyfrowania płatności. W 2016 i 2018 roku miał robić to ponownie i dopiero wówczas błąd został naprawiony. W wewnętrznej notatce dla pracowników tłumaczono, że gdyby próbowano rozwiązać problem na czas, trzeba byłoby wstrzymać płatności na wielu rynkach rozwijających się.

Według wewnętrznych raportów bezpieczeństwa z 2016 i 2017 roku, które miał przedstawić dziennikarzom Politico jeden z byłych pracowników Amazona, firma przyznawała, że udaje jej się załatać jedynie między 55 a 70 procent dziur w swoich systemach. Biorąc pod uwagę skalę biznesu Amazona informacje te muszą jeżyć włos na głowie.

Inna wewnętrzna notatka, z czerwca 2018 roku, ma potwierdzać, że istnieje „bardzo wysokie” prawdopodobieństwo wysokich strat finansowych i reputacyjnych z powodu „niezdolności firmy do zidentyfikowania niepożądanych zdarzeń [w obszarze ochrony danych – red.]”.

Jakość kontroli wdrożonych przez Amazon jest przerażająca – mówi Politico jeden z ważnych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych w firmie Jeffa Bezosa. Według portalu chodzi jednak nie tylko o jakość zabezpieczeń. Problemy zgłaszane przez pracowników miały być bowiem tuszowane a procedury obchodzone. Na przykład dane potrzebne do nowych projektów były nieprawidłowo klasyfikowane po to, by nie musiały przejść przez wszystkie kontrole wewnętrzne. Obcinano też fundusze na inicjatywy zmierzające do poprawy zabezpieczeń.