Nowe ubezpieczenia online między innymi... dla psa

Serwis bezpieczny.pl wprowadził nowość w swojej ofercie. Od teraz online można ubezpieczyć… swojego pupila

Bezpieczny.pl działa jako pośrednik. By uzyskać ubezpieczenie należy wypełnić formularz dostępny na stronie, w którym podaje się takie dane, jak płeć, wiek, rasę psa czy informacje o tym, że zwierzę było adoptowane ze schroniska lub punktu pomocy. Następnie zostanie wyliczona składka. Można też dodatkowo wykupić ubezpieczenie OC, które wykryje szkody spowodowane przez wierzę.

W zakres ubezpieczenia wchodzi między innymi:

Choroba – reakcja organizmu Psa na działanie czynnika chorobotwórczego, którą stwierdził Lekarz weterynarii. Prowadzi ona do zaburzeń czynnościowych, zmian w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.

Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, w wyniku którego Pies doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.

Wiek wstępu: ubezpieczenie kosztów leczenia psa dostępne jest dla psów przystępujących do ubezpieczenia w wieku od 8 tygodni do maksymalnie 8 lat (w przypadku niektórych ras wiek może wynieść 5, 6, 7 lat).

Bezpieczny.pl opisuje to tak: Dbamy o to, byście Ty i Twój pies czuli się bezpiecznie. Ochrona ubezpieczniowa, która działa i pomaga. Zwrot kosztów leczenia psa, odpowiedzialność cywilna właściciela psa, odszkodowanie za śmierć psa. Teraz to wszystko możesz mieć w 3 minuty… bez zbędnego (sz)czekania!

Bezpieczny.pl/KG