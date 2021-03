W Polsce będzie produkowana szczepionka na COVID-19!

Grupa PFR sfinansuje inwestycję polskiej firmy biotechnologicznej Mabion w produkcję w Polsce szczepionki przeciw Covid-19 amerykańskiej firmy Novavax - poinformował prezes PFR Paweł Borys. Tym samym – zaznaczył - Polska dołączy do krajów, w których produkowana jest szczepionka przeciw Covid-19.

Jak podała w środę spółka Mabion, zawarła umowę z amerykańską firmą Novavax na transfer technologii i próby techniczne dot. produkcji antygenu kandydata na szczepionkę przeciw Covid-19. Dodała, że ma też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju ws. inwestycji do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych. Szczepionka Novavax jest obecnie w procesie rejestracji w Europejskiej Agencji Leków.

O podpisaniu umowy poinformował też na Twitterze szef PFR: „Grupa PFR sfinansuje inwestycje w produkcję w Polsce szczepionki na COVID19 amerykańskiej firmy Novavax przez firmę biotechnologiczną Mabion. Transfer technologii już w 2 kw. Polska dołączy do grona krajów, w których produkowana jest szczepionka przeciw COVID19”. Umowa PFR i Mabion ws. inwestycji to kwota do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych.