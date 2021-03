CPK: Kluczowe decyzje ws. lokalizacji Portu Solidarność!

Spółka Centralny Port Komunikacyjny w tym roku planuje m.in. wskazać ostateczną lokalizację Portu Solidarność i określić preferowany kształt węzła kolejowego i jego parametry eksploatacyjne - zapowiedział w środę prezes spółki CPK Mikołaj Wild podczas drugiej edycji CPKLive!.

Wild przypomniał, że podczas pierwszej edycji CPK Live! w grudniu ub. roku spółka Centralny Port Komunikacyjny podsumowała rok 2020. „Dzisiaj zajmiemy się zadaniami, które czekają spółkę w tym roku” - powiedział Wild.

Jak mówił, jednym z takich zadań jest wybór tzw. integratora, czyli specjalistycznej firmy, której rolą będzie wsparcie zespołu CPK w zarządzaniu megaprojektem.

„Integrator to jeden z naszych najważniejszych wykonawców na drodze prowadzącej do realizacji CPK. Przedstawiciele tej firmy będą pracowali razem z nami ręka w rękę, dbając o to, żeby wszelkie projekty i analizy były składane na czas, żeby miały odpowiednią jakość, pamiętając o tym, że celem nadrzędnym jest wbicie pierwszej łopaty przed końcem 2023 r. i ukończenie pierwszego etapu inwestycji w roku 2027” – powiedział Wild.

Jak dodał, to postepowanie jest już w finalnej fazie, oferty w postępowaniu przetargowym firmy mogą składać do 22 marca. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na drugi kwartał br.

Wild przekazał, że w tym roku spółka CPK określi preferowany kształt węzła kolejowego, a także jego parametry eksploatacyjne. Szacowana przez CPK łączna długość linii kolejowych doprowadzające kolej do CPK w jego bezpośrednim otoczeniu będą dłuższa niż 100 km (to dwa razy więcej niż wybudowano nowych tras kolejowych w Polsce po 1989 r.).

„Chodzi o to, żeby CPK był głównym punktem na kolejowej mapie kraju. Przed nami bardzo skomplikowane zadanie. Na rozwiązania dla węzła kolejowego będzie mieć wpływ m.in. opracowywana lokalizacja samego Portu Solidarność” - tłumaczył prezes CPK. Dodał, że na informację o konkretnej lokalizacji portu czekają mieszkańcy terenów położonych w pobliżu CPK.

„Jaki będzie układ pasów startowych? Gdzie usadowiony będzie terminal? To wszystko będziemy wiedzieć pod koniec tego roku. Te wszystkie odpowiedzi muszą zostać udzielone, aby Port Solidarność mógł zostać zaprojektowany w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska i najbardziej dostosowany do potrzeb pasażerów” - powiedział Wild.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

PAP/kp