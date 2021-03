Chiny – USA i sztuczna inteligencja. Zaostrza się walka o prymat

Sztuczna inteligencja (AI) stanie się podstawą innowacyjnej gospodarki oraz źródłem ogromnej siły dla państw, które będą potrafiły ją wykorzystać. W związku z tym AI napędzi konkurencję między rządami i firmami walczącymi o prymat na świecie – uważają eksperci z amerykańskiej Narodowej Komisji Bezpieczeństwa ds. Sztucznej Inteligencji.

Chiny należy uznać za konkurenta posiadającego potęgę, talent i ambicję, aby rzucić wyzwanie amerykańskiemu przywództwu technologicznemu, przewadze militarnej i silnej pozycji Stanów Zjednoczonych na świecie – ostrzegła rząd i prezydenta Joe Bidena komisja USA zajmująca się sztuczną inteligencją.

Zdaniem specjalistów innowacyjna technologia odmieni sektor wojskowy, gospodarczy i społeczny, a państwo, które osiągnie dominację w tej dziedzinie obejmie przywództwo w skali globalnej. Aby wygrać w dziedzinie AI, potrzebujemy więcej pieniędzy, talentów i silniejszego przywództwa” – alarmują do Kongresu USA wielcy amerykańskiego biznesu – pisze Szymon Palczewski na portalu cyberdefence24.pl.

Narodowa Komisja Bezpieczeństwa ds. Sztucznej Inteligencji (ang. National Security Commission on Artificial Intelligence – NSCAI), której członkami są dyrektorzy największych amerykańskich koncernów, w tym Google’a, Microsofta, Oracle i Amazona, wezwała rząd Stanów Zjednoczonych do wzmocnienia wysiłków na rzecz podniesienia zdolności i możliwości w zakresie sztucznej inteligencji (AI) w kontekście rywalizacji z Chinami. Przedstawiciele Komisji, na czele z jej przewodniczącym Ericiem Schmidtem (byłym dyrektorem generalnym Google), przedstawili Kongresowi USA raport końcowy pt. „Final Report 2021” – informuje agencja Associated Press.

W dokumencie opracowanym przez NSCAI jednoznacznie podkreślono, że sztuczną inteligencję należy postrzegać jako „najpotężniejsze narzędzie od pokoleń do poszerzania wiedzy, zwiększania dobrobytu i wzbogacania ludzkiego doświadczenia”. Zdaniem członków Komisji ta technologia stanie się podstawą innowacyjnej gospodarki oraz źródłem ogromnej siły dla państw, które będą potrafiły ją wykorzystać. W związku z tym AI napędzi konkurencję między rządami i firmami walczącymi o prymat na świecie.

W raporcie wskazano, że rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji, które działają szybciej i bardziej dokładnie niż ludzie, będą używane do realizacji celów wojskowych. Taka sytuacja z pewnością wystąpi „z udziałem lub bez udziału Stanów Zjednoczonych”, dlatego Komisja ostrzega rząd USA przed „przespaniem” odpowiedniego momentu i zaleca „przyspieszenie rozwoju AI, uczenia maszynowego oraz powiązanych technologii w celu kompleksowego zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa narodowego i obronności Stanów Zjednoczonych”.

Według NSCAI pomimo amerykańskiego przywództwa w sektorze prywatnym i uniwersyteckim w dziedzinie sztucznej inteligencji, USA pozostają nieprzygotowane na nadchodzącą „erę AI”. Aby to zmienić konieczne jest podjęcie wysiłków przez Kongres oraz Prezydenta, których wsparcie obejmować będzie również przeznaczenie środków publicznych na rozwój innowacji.

W dokumencie wskazano również na konieczność wprowadzenia „rozsądnych ograniczeń” w wykorzystaniu AI. Odnosi się to m.in. do technologii rozpoznawania twarzy, które można wykorzystać do masowego nadzoru społeczeństwa. Andrew Moore, komisarz i szef Google Cloud AI, podczas debaty w Kongresie USA podkreślił, że niezbędne jest opracowanie rozwiązań, jakie „zachowają nasze zachodnie wartości”. Z drugiej jednak strony Stany Zjednoczone muszą być świadome, że istnieją państwa, które nie stosują się do fundamentalnych zasad.

Raport wzywa do opracowania strategii przez Biały Dom w celu obrony przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją, ustanowienia standardów odpowiedzialnego wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzenia amerykańskich badań i rozwoju w celu utrzymania technologicznej przewagi nad Chinami.

Przedstawiciele NSCAI jednoznacznie ocenili, że Chiny są „konkurentem posiadającym potęgę, talent i ambicję, aby rzucić wyzwanie amerykańskiemu przywództwu technologicznemu, przewadze militarnej i silnej pozycji Stanów Zjednoczonych na świecie”.

Eric Schmidt, przewodniczący Komisji, wskazał przed Kongresem, że Stany Zjednoczone są „rok lub dwa przed Chinami, a nie pięć czy dziesięć”, sugerując tym samym, że Państwo Środka dynamicznie rozwija swoje zdolności i wkrótce może prześcignąć USA w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz innych innowacyjnych technologii – informuje cyberdefence24.pl.

