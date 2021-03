Transport drewna do Chin specjalizacją PKP CARGO CONNECT

W 2020 roku spółka PKP CARGO CONNECT, należąca do Grupy PKP CARGO, przetransportowała ponad trzy tysiące kontenerów z drewnem w kierunku chińskim, organizując jako operator logistyczny pełny łańcuch dostaw. To efekt rosnącego zainteresowania Chin importem surowca z Europy, co spowodowało, że drewno ma coraz większy udział w eksporcie do Państwa Środka

Transport drewna w kontenerach jest bardzo ciekawym rozwiązaniem logistycznym, gdyż surowiec ładowany jest już w lesie do kontenerów i następnie przeładowywany z samochodów na pociągi i wysyłany do klienta. Firma PKP CARGO CONNECT organizuje również przewozy drewna w wagonach do portu, gdzie następnie dokonuje się przeładunek do kontenerów, które są wysyłane do Chin drogą morską.

Drewno, które jest wożone do Chin, pochodzi spoza Polski. – PKP CARGO CONNECT jest aktywnie zaangażowane w projekty wysyłki drewna z Czech, Słowacji oraz Niemiec prosto do Chin – mówi Ivan Ružbacký, prezes spółki.

Transporty te odbywają się z wykorzystaniem terminali w Gliwicach i we Wrocławiu oraz w Kątach Wrocławskich, gdzie kontenery są przeładowywane z samochodów na pociągi, następnie trafiają do Małaszewicz i Brześcia, a dalej do terminali końcowych w Chinach. W 2020 roku było to średnio kilkanaście pociągów miesięcznie – dodaje prezes Ružbacký.

Podaż drewna jest duża, czemu sprzyja pogoda. Obecne zmiany klimatyczne, gorące i suche okresy letnie oraz ciepłe zimy, razem z silnymi wiatrami, osłabiają naturalnie mechanizmy obronne drzew. To z kolei sprzyja rozmnażaniu korników i innych szkodników, które stały się plagą i niszczą olbrzymie połacie lasów w Europie Środkowej. To zmusiło do wycinania dużych obszarów drzewostanów w Czechach, Bawarii czy na Słowacji, a tym samym spowodowało nadpodaż surowca drzewnego, który będzie musiał znaleźć swoje rynki zbytu. Tu właśnie pojawiła się szansa dla PKP CARGO CONNECT, którą spółka znakomicie wykorzystuje.

Rok 2021 nie powinien przynieść większych zmian w procesie eksportu drewna do Chin, dlatego PKP CARGO CONNECT podobnie jak w 2020 roku, kontynuuje swoje działania, trafiając ze swoją ofertą także do nowych klientów. Wykorzystuje przy tym sieć pociągów operatorskich, która budowana jest w oparciu o własne terminale kontenerowe (Poznań, Warszawa, Gliwice, Medyka). Spółce sprzyja zapotrzebowanie rynku na wysokiej jakości usługi logistyczne, a takie oferuje PKP CARGO CONNECT.

Tygodniowo obsługujemy kilkadziesiąt pociągów z polskich portów do terminali w głębi kraju, ponadto operujemy z Małaszewicz – największej bramy do Unii Europejskiej na Nowym Jedwabnym Szlaku, oferując transport ładunków całopociągowych i pojedynczych kontenerów – podsumowuje prezes Ružbacký.

Jeśli w kolejnych latach utrzyma się ze strony Chin popyt na drewno, to przed PKP CARGO CONNECT otworzy się szansa na dalszy rozwój transportu intermodalnego w kierunku azjatyckim.

Mat. Pras./KG