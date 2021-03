Tarcza PFR 2.0: Wypłaty będą prowadzone dłużej?

Chcemy wprowadzić termin składania wniosków o postępowania wyjaśniające z Tarczy PFR 2.0 do 15 kwietnia, a termin wypłat subwencji do 30 czerwca br. - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. PFR zależy na tym, by pomoc dostali wszyscy przedsiębiorcy, którym się należy - dodał.

Wiceprezes PFR przypomniał, że termin składania wniosków o subwencję z Tarczy PFR 2.0 upłynął 28 lutego i do tej pory wsparcie to otrzymało ponad 46 tys. firm, czyli 86 proc. tych, które o pomoc wnioskowały. „W sumie wypłaciliśmy ponad 6,8 mld zł, a po zakończeniu procesu odwoławczego ta kwota może dojść do ok. 7 mld zł” - powiedział.

Obecnie - jak wskazał - do PFR wpłynęło blisko 2000 postępowań, z czego ponad 800 zostało już zamkniętych, z tego duża część została rozpatrzona pozytywnie. Zaznaczył, że proces ten przebiega sprawnie, ale zdarzają się sprawy związane np. z przekształceniami firmy i zmianą NIP, które wymagają dłuższej procedury.

„Chcemy przedłużyć termin składania wniosków o postępowania wyjaśniające z Tarczy PFR 2.0 do 15 kwietnia, a termin wypłat subwencji do 30 czerwca br.” - powiedział. Dodał, że wymaga to zmiany uchwały Rady Ministrów, ale jest zgodne z terminarzem programu. „Zleży nam na tym, żeby żaden przedsiębiorca, któremu wsparcie się należy, nie został bez pomocy” - zaznaczył. „Chcemy tym samym dać możliwość złożenia postępowania wyjaśniającego tym przedsiębiorcom, którzy będę w marcu składać elektroniczne odwołania od wcześniej wydanych przez PFR decyzji. Stąd data 15 kwietnia” - dodał.

Z danych PFR wynika, że restauracje i gastronomia, hotele i obiekty zakwaterowania oraz sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną odzieży otrzymały najwyższe subwencje w ramach Tarczy 2.0 PFR. Niemal 13 tys. restauracji i placówek gastronomicznych otrzymało w sumie nieco ponad 2 mld zł, a ponad 2,8 tys. hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania dostało 1,225 mld zł. Działalność polegająca na sprzedaży detalicznej odzieży w wyspecjalizowanych sklepach otrzymała natomiast 475 mln zł. Z pomocy skorzystało prawie 4,9 tys. takich sklepów.

Subwencja finansowa PFR w ramach Tarczy 2.0 będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji zależy od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

PAP/ as/