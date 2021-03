Morawiecki: gazoport, Baltic Pipe i tunel w Świnoujściu pokazują czym jest racja stanu

Gazoport, planowany gazociąg Baltic Pipe wraz z tunelem pod Świną pokazują, czym jest racja stanu - powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek w Świnoujściu, podczas uroczystości rozpoczęcia drążenia tunelu między wyspami Wolin i Uznam.

Dajemy wyraz i udowadniamy, że realizacja spójnego i silnego scenariusza działań w zakresie gospodarki i infrastruktury jest możliwa i konieczna - dodał Morawiecki.

Szef rządu przypomniał, że niedaleko przebiega gazociąg Nord Stream, „wyraz imperialnych i mocarstwowych dążeń naszego wschodniego sąsiada”.

W tych coraz trudniejszych okolicznościach musimy potrafić realizować swoje interesy i polską rację stanu.(…) Gazoport wraz z naszym gazociągiem bałtyckim da nam niezależność cenową od szantażu strony rosyjskiej - dodał Mateusz Morawiecki.

Tunel między wyspami Uznam i Wolin powstanie; to chwila ważna, bo Pomorze Zachodnie, a co za tym idzie Rzeczpospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Przed laty mój świętej pamięci brat powiedział, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To ważne słowa, którymi on się kierował, i którymi my się kierujemy realizując politykę dla tego regionu. Te słowa wyrażają dążenie do tego, by Polska była w pełni jednolitym państwem scalonym i silnym.Przez wiele lat było tak, że część pomorza zachodniego była od pozostałej części naszego kraju oddzielona. Trzeba było to zmienić, potrzebna była wola. Bo ta inwestycja z punktu widzenia kalkulacji mogła być poddawana w wątpliwość. Byli jednak tacy, którzy bardzo zdecydowanie dążyli do tego, by te wątpliwości przełamać - mówił Jarosław Kaczyński.

Teraz mamy ważny moment, teraz wiemy już na pewno, że ten tunel powstanie i Rzeczpospolita będzie połączona. Będzie jednym państwem i jedną naszą wspólną ojczyzną. To jest bardzo ważne w wymiarze gospodarczym, kulturowym. Jesteśmy na ważnym etapie tej budowy. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli w tym udział. To przedsięwzięcie musi być elementem szerszego planu. Choćby takiego jak budowa zachodniej obwodnicy Szczecina. Jeżeli chcemy budować naszą przyszłość i silną Polskę, konieczna jest jedność i współpraca na każdym szczeblu władzy - powiedział wicepremier.

Tylko wspólne działanie, przy wszystkich różnicach, może doprowadzić nas do tego sukcesu, którego wszyscy oczekujemy. Przeszliśmy już niemały kawałek drogi. Idziemy nią dalej. W przeciągu tych dziesięcioleci dojdziemy do końca tej drogi. To jest nasz cel, który realizujemy w całej Polsce - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jego zdaniem jest to bardzo ważne w wielu wymiarach, zarówno gospodarczym, jak i kulturowym.

Kwestia, która musi być brana pod uwagę przez władze - nie tylko tutaj w Szczecinie, ale także w Warszawie - rządowe i samorządowe (…) to kwestia pełnej, kulturowej integracji, to kwestia odrzucenia tego fatalnego i ośmieszającego pomysłu niektórych, by wybierać sobie nowych przodków, nie tych, którzy byli naprawdę, tylko tych, którzy w istocie z nami nic nie mieli wspólnego, a niejednokrotnie na Polskę podnosili rękę - mówił Jarosław Kaczyński.

To wszystko jest pewna całość, to jest całość, której nie wolno rozrywać. To jest polityka, która musi być przedsięwzięciem w bardzo różnych aspektach, jedna - prowadzona przez wszystkich w ramach tej integracji ludzi, którym powierzono na różnych szczeblach władzę(…) To jest konieczne, by Polska trwała - podkreślił wicepremier.

W piątek rusza drążenie tunelu pod Świną; inwestycja połączy wyspy Uznam i Wolin. Obecnie z wyspy Wolin na wyspę Uznam, na której znajduje się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi, kursują promy pasażersko-samochodowe na dwóch przeprawach – Warszów i Centrum.

Drążenie tunelu będzie możliwe dzięki sprowadzonej z Chin maszynie o wadze ponad 3 tys. ton, długości 105 m i 13,4 m średnicy. Maszyna TBM (Tunnel Boring Machine – ang. maszyna drążąca tunel) rozpocznie drążenie tunelu na wyspie Uznam i po przejściu pod dnem Świny zakończy pracę na wyspie Wolin. Tunel w najgłębszym miejscu znajdzie się 10 m pod dnem cieśniny, która w tamtym miejscu ma 13,5 m głębokości.

Gigantyczne urządzenie w październiku rozłożone na części przypłynęło do Świnoujścia. W ciągu minuty maszyna będzie w stanie wydrążyć maksymalnie sześć centymetrów tunelu. Drążąc, będzie jednocześnie układała betonowe pierścienie obudowy składające się z segmentów. Szacuje się, że na dobę ułoży średnio 5-6 takich pierścieni, czyli przygotuje ok. 10-12 metrów tunelu.

Kontynuujemy dzieło wzmocnienia polskiego wybrzeża, a naszym marzeniem jest, by stało się ono oknem na świat i wzmacniało nasze szanse rozwoju - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier przypomniał, że pierwsze plany dotyczące tunelu pod Świną powstały już w latach 60-tych ubiegłego wieku.

Według świnoujskiego magistratu, będzie to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce; 1484 metry tunelu drążonego TBM, natomiast z odcinkami tunelu wykonanego metodami stropowymi cały tunel będzie miał długość 1780 metrów.

To potężne wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi, ale będzie kruszyć także bariery niemożności, uległości i słabości. Bo bardzo wiele przedsięwzięć w Polsce, przedsięwzięć koniecznych do rozwoju, na takie bariery przez szereg lat natrafiały.Sam tunel pod Świną był planowany od dziesiątek lat. Ale wiemy, że od projektu do realizacji droga niekiedy bardzo daleka. Wiedzie ona poprzez wolę polityczną, determinację, gotowość do działania.Ta gotowość do działania wbrew wszelkim przeciwnościom losu jest niezbędna - powiedział Mateusz Morawiecki.

My jesteśmy świadomi narastających niestety trudności, ale jesteśmy też świadomi naszych celów. Tym celem jest Polska spójna, zintegrowana. Polska dostatnia, silna i bezpieczna - powiedział Mateusz Morawiecki.

PAP/RO

