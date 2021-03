Rachunki? Kredyty? Panie są tu solidniejsze!

Polki solidniej podchodzą do spłat bieżących rachunków i kredytów niż Polacy. W planach na ten rok chęć „wyprostowania swojej sytuacji finansowej i spłatę długów” wymienia co piąta kobieta i co ósmy mężczyzna - wynika z badania zrobionego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Jak powiedziała PAP Halina Kochalska z BIG InfoMonitor, gdyby mężczyźni spłacali swoje zobowiązania równie solidnie, jak kobiety, z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK zniknęłoby prawie 27 mld zł zaległości i więcej niż 640 tys. z ponad 2,8 mln niesolidnych dłużników.

„Nawet najbardziej zadłużonej kobiecie w Polsce, która nie dała rady spłacić niemal 48 mln zł zaległości do męskiego rekordu brakuje 28 mln zł” - zaznaczyła. Powołując się na badanie przeprowadzone na zlecenie BIG InfoMonitor przez Maison&Partners, zwróciła uwagę, że to panie częściej niż panowie planują w tym roku wyprostować swoją sytuację finansową, równie często co panowie chcą znaleźć zatrudnienie, ale są mniej odważne jeśli chodzi o zmianę pracy i duże inwestycje.

Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK wynika, że zaległe zobowiązania zarówno kredytowe, jak i pozakredytowe kobiet wyniosły na koniec grudnia minionego roku 27,2 mld zł, a mężczyzn - 54 mld zł. Kobiet niesolidnych dłużniczek jest niecałe 1,1 mln, natomiast mężczyzn ponad 1,7 mln.

„Choć panie zaciągają nawet nieco więcej kredytów niż panowie, bo według BIK zobowiązania kredytowe spłaca 51 proc. kobiet i 49 proc. mężczyzn, to jednak są solidniejsze. Wśród kredytobiorców opóźniających spłatę min. 200 zł o co najmniej 30 dni mają 45 proc. udział” - wskazał prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Eksperci BIG zwrócili uwagę, że „kobiety nie rezygnują z nadarzających się okazji, by obniżyć ryzyko niewywiązania się ze spłaty rat”. Umowne wakacje kredytowe wzięło w ubiegłym roku 739 tys. osób na kwotę ponad 82 mld zł. Wśród nich było 354,8 tys. kobiet (48 proc.), które zawiesiły swoje kredyty o łącznej wartości 37 mld zł.

Jak dodał Grzelczak, panie zwykle pożyczają mniej niż panowie, bo choć ich kredyty przeważają, to suma tych kredytów nie przekracza 47 proc. całej puli zadłużenia Polaków. „Może to mieć związek ze zdolnością kredytową Polek. Według danych GUS różnice w wynagrodzeniach pomiędzy płciami dochodzą do 20 proc. Niesolidnie płacących kobiet jest też mniej również wśród osób, które mają problemy z regulowaniem rachunków za media, internet czy telewizję kablową” - powiedział.

Podobnie jest w przypadku rachunków za telefon, gdzie kobiety stanowią 42 proc. niesolidnych dłużników. W zdecydowanej mniejszości są wśród gapowiczów wpisanych do rejestru za nieopłacenie kary za jazdę bez biletu (18 proc. vs. 82 proc.) a wśród dłużników alimentacyjnych jest ich jedynie 4 proc.

Pod względem solidności płatniczej kobiety wypadają lepiej niż panowie, są też wobec siebie bardziej wymagające. Niemal co piąta z pań (18 proc.) wymienia w planach na ten rok chęć „wyprostowania swojej sytuacji finansowej i spłatę długów”, wśród panów takie zamierzenie ma co ósmy (12 proc.) ankietowany – pokazuje badanie.

W przypadku innych zamierzeń związanych z finansami, okazuje się, że bez względu na płeć, co dziesiąty badany liczy w tym roku na znalezienie zatrudniania. Mniej kobiet niż mężczyzn myśli natomiast o zmianie pracy. Na poszukiwanie atrakcyjniejszego pracodawcy gotowe jest 6 proc., podczas gdy wśród reprezentantów przeciwnej płci 9 proc. Panie są też mniej odważne jeśli chodzi o planowanie poważnych wydatków, o ich realizacji w 2021 r. mówi 7 proc. z nich (wobec 10 proc. panów).

Różnice między płciami widać też w kwestii tegorocznych planów dotyczących oszczędności. Polkom lepiej idzie odkładanie pieniędzy na konkretny cel (np. zakup, wyjazd, edukację) – 53 proc. vs. 47 proc. Ale już z myślą o posiadaniu pieniędzy na wszelki wypadek, czyli przysłowiową czarną godzinę, chętniej chcą oszczędzać panowie (48 proc. wobec 40 proc. pań). Największą rozbieżność widać jednak w planach związanych z oszczędzaniem na emeryturę - myśli o tym niemal trzy razy mniej kobiet (5 proc.) niż mężczyzn (14 proc.).

Najbardziej zadłużona kobieta w kraju pochodzi z Mazowsza i wpędziła się w kłopoty finansowe na 47,7 mln zł. Ma 39 lat i jest najmłodszą osobą w TOP 10 niesolidnych dłużników w kraju. Drugą kobietę znajdującą się w tym zestawieniu dystansuje o ponad 30 mln zł. Ośmiu pozostałych rekordzistów to mężczyźni.

Badanie zrealizowała firma Maison&Partners przeprowadzono metodą CAWI na panelu badawczym Ariadna 11-15 grudnia 2020 r., na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku oraz wielkości miejsca zamieszkania próbie Polaków 18+. W badaniu wzięło udział 1106 osób.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

PAP/ as/