Inspirujący efekt rekordowych wyników Totalizatora Sportowego

Totalizator Sportowy przedstawił wyniki finansowe za 2020 rok, który upłynął pod znakiem walki z pandemią. Dzięki umiejętnej cyfryzacji ten trudny czas zakończył się dla Spółki kolejnym rekordem sprzedaży, co oznacza, że rekordowa była także suma jaką TS przekazał do funduszy celowych na wsparcie sportu i kultury.

W 2020 roku sprzedaż wygenerowana przez Totalizator Sportowy była warta łącznie 15 mld 380 mln 989 tys. złotych, co oznacza wzrost o prawie 5,5 miliarda zł w stosunku do roku 2019! Jeśli doliczyć do tego rekordowe dopłaty jakie TS przekazał na wsparcie sportu i kultury, które wyniosły 1 103 297 tys. złotych to mówimy o przychodach w łącznej kwocie aż 16 484 287 tys. złotych.

Spółka przekazała również rekordowe 1 182 819 tys. złotych z tytułu podatku od gier (w 2019 roku było to 1 082 373 tys. złotych), nie tylko po raz kolejny przekraczając historyczny pułap 1 miliarda złotych, ale także przekazując o 100 milionów złotych więcej niż w roku ubiegłym. W sumie wpływy do budżetu państwa w 2020 roku z tytułu dopłat i podatku od gier wyniosły 2 286 117 191 zł.

Biznes on-line

Jednocześnie Spółka cały czas rozwijała swoją ofertę poprzez nowe produkty dostępne na stronie lotto.pl. Gracze bardzo szybko polubili takie zabawy jak „Szybkie 600”, segment „Gierki” – oferujący obecnie aż siedem nowych loterii pieniężnych. Uruchomiona została także nowa strona lotto.pl, a gracze korzystający z aplikacji mobilnej zyskali możliwość logowania się za pomocą obrazu twarzy i odcisku palców.

Ubiegły rok był też ważny dla klientów jedynego legalnego w Polsce kasyna online, czyli Total Casino. W kwietniu 2020 roku wprowadzono „kasyno live”, pojawiły się kolejne formy płatności, odświeżona strona oraz aplikacja mobilna, a także dziesiątki gier, w tym od nowych dostawców.

Na obydwu platformach przygotowano także szereg nowych bonusów skierowanych do graczy i osób chcących się zarejestrować.

W 2020 roku spółka uruchomiła także ponad 350 nowych salonów gier na automatach poza kasynami gry – z końcem roku ich liczba przekroczyła 520 w całej Polsce. Totalizator Sportowy stał się tym samym największym legalnym operatorem gier na automatach w Polsce.

Nie zmieni się natomiast podejście Totalizatora Sportowego do kwestii bezpieczeństwa oferowanych produktów. Potwierdza to przyznany w 2020 roku certyfikat Responsible Gaming, który pierwszy raz obejmuje nie tylko fizyczną sieć punktów LOTTO, lecz także sieć salonów gier na automatach i segment e-commerce.

Przypomnijmy również o starcie funduszu ffVC Tech and Gaming. Fundusz powstał z inicjatywy Totalizatora Sportowego oraz partnerów zarządzających amerykańskiego funduszu ffVC z Nowego Jorku przy wsparciu PFR Ventures oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem jest inwestycja nawet 100 mln złotych w startupy z branż gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, dronów, robotyki czy FinTech.

TS na froncie walki z pandemią

– Rok 2020 zmienił nie tylko oblicze świata biznesu, ale także wszystkie pozostałe sfery życia. W całej 65-letniej historii Totalizator Sportowy nigdy nie zapomniał, że został powołany jako ważny partner dla społeczeństwa. Rozpoczęliśmy działalność od wspierania polskiego sportu, później do naszych zadań doszło także finansowanie kultury narodowej oraz innych dziedzin życia. Nie pozostaliśmy także obojętni na wyzwania obecnych czasów, wspierając walkę z COVID-19 i jego skutkami – mówi Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy szacuje, że łączne wsparcie przekazane na walkę z COVID-19 w 2020 roku wyniosło ponad 25 mln złotych. W kwocie tej zawierają się przede wszystkim środki pochodzące z programu przekazywania 10 procent ze sprzedaży zakładów i losów na lotto.pl na rzecz walki z koronawirusem i jego skutkami.

Zebrane pieniądze wspierają placówki i projekty, które wpisują się w misję związaną z poprawą zdrowia Polaków. Dotychczas ze środków skorzystało 17 placówek czy instytucji medycznych. Ponadto ze zgromadzonej w ten sposób puli 5 mln zł zasiliło ministerialny program Sportowe Wakacje+, mający na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego najmłodszych oraz wsparcie organizacji pozarządowych.

Na kwotę ponad 25 mln zł składa się również darowizna z marca 2020 roku w wysokości 4 mln zł przekazana za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej do placówek służby zdrowia. Środki przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i materiałów ochrony osobistej, które trafiły do 8 szpitali: w Tychach, Lublinie, Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie, Jarosławiu, Sanoku, Poznaniu i Oświęcimiu. Z tej kwoty wsparto także Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Dodatkowo za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej przekazano 91 samochodów z firmowej floty, które posłużyły do transportu personelu medycznego, leków i materiałów niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówek medycznych i opiekuńczych, a także ewakuacji pensjonariuszy z domów opieki i innych ośrodków dotkniętych koronawirusem.

Jubileusz z najlepszymi

Rok 2021 jest wyjątkowym czasem w historii Totalizatora Sportowego – firma obchodzi 65 lat swojego istnienia. W grudniu 2020 roku sportowy świat obiegła informacja, że Ambasadorem Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego został najlepszy piłkarz świata FIFA – Robert Lewandowski. Swojego Ambasadora ma także marka LOTTO. W ubiegłym roku został nim narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel.

