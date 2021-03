Cyfrowa transformacja przyspieszyła... przez pandemię

Pandemia stała się prawdziwym katalizatorem cyfrowej transformacji, cyfryzacja przynosi nadzieję na lepsze, jest szansą na przetrwanie, a nawet na przyspieszony rozwój - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas rozpoczęcia 13. Forum Ekonomicznego TIME.

Jak mówił w poniedziałek w wystąpieniu do uczestników forum, propozycją rządu na wyjście z pandemicznego kryzysu jest Krajowy Plan Odbudowy.

„Realizacja KPO w dużej mierze będzie możliwa dzięki wynegocjowanym pieniądzom z unijnego funduszu odbudowy, oraz dodatkowym środkom, które na ten cel przeznaczy rząd” - twierdził Morawiecki.

Jak zaznaczył, jednym z filarów planu jest skokowy wzrost wydatków na szeroko pojętą digitalizację kraju.

„Branża ICT będzie forpocztą tej cyfrowej przemiany. Będzie odgrywała kluczową rolę w modernizacji systemu ochrony zdrowia, czy dopasowaniu systemu oświaty do wymogów gospodarki cyfrowej” - oświadczył Morawiecki w wystąpieniu do uczestników forum.

Oparty na pięciu filarach KPO zaprezentowany został przeszło tydzień temu, a do 2 kwietnia potrwają konsultacje społeczne. Pięć filarów KPO - dokumentu, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, to: transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność oraz zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

PAP/ as/