AliExpress rusza z ofensywą! Nowe paczkomaty w Warszawie!

Należąca do Grupy Alibaba i współpracująca z AliExpress firma logistyczna Cai Niao uruchomiła w Warszawie pierwsze maszyny do odbioru przesyłek - dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl. To kolejny gracz na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług Click & Collect, na którym króluje InPost z ok. 11000 paczkomatów.

Niebieskie automaty paczkowe Cai Niao, różnią się od konkurencyjnych maszyn przede wszystkim wielkością, oferują jedynie ok 30 skrytek, to znacznie mniej niż maszyny instalowane przez Inpost czy Pocztę Polską. Przypominają one trochę bankomat lub automat do zakupu biletów.

Uruchomienie pierwszych maszyn do odbioru przesyłek przez Alibabę w Polsce nie jest, czymś zaskakującym. W styczniu 2021 r. Gary Topp, dyrektor operacyjny AliExpress w Europie Środkowo-Wschodniej mówił w wywiadzie z portalem wiadomoscihandlowe.pl, że firma bada możliwości stworzenia własnej sieci automatów paczkowych w Polsce, dzięki czemu AliExpress mogłoby zaoszczędzić na kosztach tzw. „ostatniej mili”, a tym samym zaoszczędzić na kosztach dostawy. Wtedy jednak, nie chciał podać kiedy dokładnie mogą ruszyć pierwsze maszyny chińskiego giganta w Polsce.

Przypomnijmy, że ambitne plany rozwoju sieci maszyn do odbioru ma kilku operatorów. Rafał Brzoska, prezes firmy Inpost zapowiedział, że teraz jego firma będzie wykonywać 100 nowych instalacji paczkomatów tygodniowo. Łatwo obliczyć, że do końca 2021 roku może mieć już ponad 15500 paczkomatów. Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej poinformował ostatnio, że w 2021 r. operator będzie dysponował dodatkowymi 500 automatami paczkowymi, a w roku 2022 ich liczba wzrośnie do 2000. Rozwój własnej sieci Paczkomatów zapowiedziały także PKN Orlen i Allegro, pierwsza z firm w ciągu dwóch lat chce uruchomić 2000, zaś druga 3000 maszyn. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen zasygnalizował, że długofalowe plany firmy zakładają rozbudowę sieci do około 10 000 automatów do paczek.

wiadomoscihandlowe.pl/kp