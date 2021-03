Enea stawia na tenis stołowy. Natalia Partyka ambasadorką marki

Enea, Polski Komitet Olimpijski i Polski Związek Tenisa Stołowego zainaugurowały współpracę sponsoringową. Celem jest m.in. wsparcie zawodników w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 r. oraz zapewnienie optymalnych warunków do trenowania i startu w zawodach na arenie krajowej i międzynarodowej

O współpracy zainteresowane strony poinformowały podczas wspólnej konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Zachęcamy spółki skarbu państwa do inwestycji w polski sport. To oczko w głowie. Rocznie to wiele milionów złotych płynących od różnych spółek, począwszy od Orlenu, przez mniejsze podmioty, aż do firm lokalnych. Dzisiaj do grona silnych sponsorów komitetu olimpijskiego dołącza Enea. Nasi sportowcy jednoczą wszystkich Polaków. Gdziekolwiek mieszkamy, zwycięstwa naszych sportowców przeżywamy tak samo. Życzę, byśmy w tym roku mieli wiele radości. Szczególnie tych podobnych do Atlanty, gdzie zdobyliśmy siedem medali, niż do Rio de Janeiro – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Enea już wcześniej wspierała wiele dyscyplin sportu, m.in. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich i tenisistki stołowe KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Oprócz tego promuje edukację sportową wśród dzieci i młodzieży w ramach projektu Enea Akademia Sportu. Prezes Enei Paweł Szczeszek podkreślał, że decyzja o współpracy z PKOl i wsparciu PZTS była wspólna i wynikała z wielu rozmów.

Będziemy towarzyszyć zawodnikom w zmaganiach sportowych i rywalizacji w duchu fair play, ale również w dążeniach po medale. Współpraca z PZTS i PKOl to dla nas powód do radości. Jednocześnie oznacza zobowiązanie do zapewnienia konsekwentnego rozwoju sportu w Polsce – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei. – Bardzo ważna dla Enei jako firmy odpowiedzialnej społecznie jest rola PZTS w promocji tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży. Od wielu lat angażujemy się w edukację sportową juniorów, opartą na długoterminowym rozwoju, łącząc wsparcie sportu zawodowego i szkolenie młodzieży – dodał Szczeszek.

Z kolei prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki nie ukrywał, że jest zaszczycony ogłoszoną współpracą.

Chciałbym podkreślić, że umowa została podpisana w niezwykle trudnym okresie. Wszystko na to wskazuje, że igrzyska w Tokio się odbędą. Nie są jeszcze w stu procentach określone zasady, to wszystko jest przed nami. Ale sportowcy mogą się przygotowywać do tej imprezy – powiedział Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Enea wybrała także nową ambasadorkę marki – to Natalia Partyka, wielokrotna medalistka mistrzostw Europy oraz igrzysk paraolimpijskich.

Cieszę się, że zostałam wybrana na ambasadorkę marki Enea, a tenis stołowy został doceniony i zauważony. My, jako zawodnicy, i władze PZTS wiemy od dawna, że w naszej dyscyplinie drzemie duży potencjał. Uważam, że wspólnie czeka na nas wiele fajnych, dobrych rzeczy. Mam nadzieję także, że moja historia kogoś zainspiruje i będzie motywacją nawet dla osób spoza sportu, np. z biznesu – skomentowała zawodniczka tenisa stołowego.

PZTS w tym roku obchodzi 90-lecie istnienia. To związek z długą historią i tradycjami, ale myśli też o dalszym rozwoju. Dwa lata temu rozpoczął realizację Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego na lata 2018–2033.

Umowa z Eneą jest dla nas kluczowa. Od dawna tenis stołowy był troszkę odsunięty na bok, ale dzięki pracy, którą wykonujemy od trzech lat, rozwija się nasz sport, m.in. poprzez Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego. Umowa z Eneą to także bardzo dużo energii do dalszych działań, np. lepszej organizacji szkolenia zarówno na najniższym poziomie, u podstaw, jak i na tym najwyższym. To w perspektywie przyniesie wiele radości naszemu środowisku i kibicom. Sukces jednoczy Polaków bez względu na to, w jakiej dyscyplinie zostanie osiągnięty – stwierdził Dariusz Szumacher, prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Co ważne – PZTS ma też przed sobą Mistrzostwa Europy w Warszawie. Będą ostatnim etapem przygotowań do igrzysk olimpijskich w Tokio. Odbędą się w czerwcu, na miesiąc przed IO. Poprzednio zawody tej rangi Polska organizowała przed 10 laty.

Kamil Gieroba