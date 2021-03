Premier: wsparcie dla seniorów będzie jednym z filarów Polskiego Nowego Ładu

Wsparcie dla seniorów będzie jednym z filarów Polskiego Nowego Ładu - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał przy tym o dodatkowych świadczeniach dla emerytów i rencistów, które zostały wprowadzone za rządów PiS.

Premier przypomniał też o tegorocznej waloryzacji rent i emerytur. „Dla średniej emerytury podwyżka wyniesie ok. 100 zł, minimalna emerytura wzrośnie o 50 zł do 1250 zł miesięcznie. Przypominam, że w 2015 r. było to zaledwie 880 zł. Już za miesiąc zaczniemy wypłacać po raz kolejny 13. emeryturę” - dodał.

W lutym kierownictwo PiS zaakceptowało program Nowy Ład. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, program zawierający przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii, ma być zaprezentowany w najbliższym czasie. Premier mówił w drugiej połowie stycznia, że w ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy!

Mija rok od momentu, w którym pandemia koronawirusa dotarła do Polski. Szczególnie dla osób starszych był to rok pełen obaw i wyrzeczeń. Dziękuję Państwu serdecznie za dotychczasową mobilizację związaną z przestrzeganiem zasad sanitarnych, za okazaną cierpliwość. Nasz rząd od początku epidemii szczególną opieką starał się objąć seniorów, ale skuteczna walka z wirusem nie byłaby możliwa bez Państwa zaangażowania.

Dorastali Państwo w zniszczonej wojną Polsce. Państwa pokolenie stanowiło o sile „Solidarności”, ruchu społecznego, który doprowadził do przywrócenia w Polsce niepodległości. To Państwa w największym stopniu dotknął kryzys przełomu lat 80. i 90. Dlatego dziś, kiedy pandemia COVID-19 przyniosła całemu światu kolejny kryzys nasz rząd zadbał o to, żeby jego skutki w możliwie najmniejszym stopniu dotknęły polskich seniorów. Jesteśmy Państwu winni szczególną wdzięczność. Dla mnie, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla całej Zjednoczonej Prawicy nie są to puste słowa.

Od pierwszych dni naszych rządów staramy się polepszać Państwa sytuację, również w kwestii materialnej. Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie solidna. Dla średniej emerytury podwyżka wyniesie ok. 100 zł, minimalna emerytura wzrośnie o 50 zł do 1250 zł miesięcznie. Przypominam, że w 2015 r. było to zaledwie 880 zł. Już za miesiąc zaczniemy wypłacać po raz kolejny 13. emeryturę. Ale to jeszcze nie wszystko.

Jeszcze przed epidemią złożyliśmy Państwu obietnicę 14. emerytury w roku 2021. I dziś danego słowa dotrzymujemy. Trwa największy od dziesięcioleci kryzys gospodarczy, ale właśnie w takim momencie wsparcie dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują jest konieczne. Pod ustawą o 14. emeryturze podpis złożył Prezydent Andrzej Duda, a to oznacza, że będziemy mogli ją wypłacić już w listopadzie. Każdy emeryt, który otrzymuje mniej niż 2900 zł brutto dostanie dodatkowo ponad 1000 zł na rękę.

Szanowni Państwo!

Przed nami odbudowa Polski po pandemii. Kołem zamachowym dla wyjścia z kryzysu będzie nowy program społeczno-gospodarczy: Polski Nowy Ład. Zostaną wdrożone rozwiązania ułatwiające codzienne życie, poprawiające bezpieczeństwo i dostęp do służby zdrowia. Wsparcie dla seniorów będzie jednym z filarów Polskiego Nowego Ładu. Nasz rząd nadal będzie pracował, by z roku na roku Państwa sytuacja materialna była coraz lepsza.

Zanim to wszystko się stanie pamiętajmy jednak, że ciągle trwa epidemia. Dzięki Narodowemu Programowi Szczepień razem możemy pokonać wirusa. Już blisko 1,5 mln seniorów przyjęło pierwszą dawkę szczepionki. Państwa wspaniała postawa jest wzorem dla innych grup wiekowych. Wiem, że zaszczepionych osób byłoby jeszcze więcej, ale niestety zmagamy się ze zmniejszonymi dostawami szczepionek ze strony producentów. Dziękuję za zaangażowanie i proszę Państwa o wytrwałość. Na drodze powrotu do normalności bądźmy razem!

