Polska i Słowacja przeciwko wyłudzeniom VAT

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i ambasador Republiki Słowacji w Polsce Andrej Droba, podpisali umowę o automatycznej wymianie informacji podatkowych w dziedzinie VAT.

Deklaracje w tej sprawie oba państwa podpisały już w czerwcu 2020 r. w Bratysławie. Zawarcie umowy to kolejny etap realizacji planu zacieśniania partnerstwa w zakresie poprawy efektywności zwalczania oszustw podatkowych, który zainicjował premier Mateusz Morawiecki.

Słowacja jest 5 państwem obok Czech, Estonii, Węgier i Ukrainy, które z inicjatywy Polski przystąpiły do międzynarodowej współpracy.

Dzisiejsze spotkanie i podpisanie umowy to efekt wielu konsultacji oraz rozmów przedstawicieli naszych rządów. Zwalczanie luki VAT jest priorytetem polskiego i słowackiego rządu. Polska ma w tym zakresie duże sukcesy. Według Komisji Europejskiej luka VAT w Polsce zmniejszyła z 24,7 proc. w 2015 r. do 9,7 proc. w 2019 r. – mówi minister Tadeusz Kościński.

Coraz większy monitoring i uszczelnianie systemu powodują, że czas działania karuzel VAT jest coraz krótszy, przynoszą one coraz mniej korzyści, a środki pochodzące z przestępstw są coraz trudniejsze do ukrycia. Wprowadzone zmiany mają efekt prewencyjny – w Polsce coraz mniej opłaca się być nieuczciwym. Chcemy dzielić się swoim doświadczeniem i technologią uszczelniająca VAT z innymi państwami Europy. Istotą solidarności podatkowej jest współpraca. To klucz do sukcesu w walce z mafiami vatowskimi – dodał Tadeusz Kościński.

Zawarcie umowy ze Słowacją to kolejny krok w realizacji zapoczątkowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego planu zacieśniania partnerstwa między krajami regionu, skupionymi wokół idei solidarności podatkowej. Jej istotą jest bliska współpraca państw dla jeszcze efektywniejszego zwalczania oszustw podatkowych. W ramach tej inicjatywy Polska proponuje wzmocnienie współpracy administracyjnej, w tym wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk oraz technologii w obszarze VAT.

Obecnie w UE współpraca pomiędzy służbami skarbowymi oparta jest na wymianie informacji na wniosek. Taka forma działania jest anachroniczna i mało skuteczna. Informacje docierają do adresatów z dużym opóźnieniem i dotyczą jednostkowych przypadków. To opóźnia i utrudnia analizy podatkowe. Kluczem do jeszcze szybszego zatrzymywania karuzel podatkowych jest automatyczna wymiana informacji podatkowych między państwami. Pozwoli ona na szybkie wykrycie sztucznego obrotu, „pustych faktur” w handlu pomiędzy krajami, a w efekcie na wykrycie przestępców jeszcze zanim dokonają wyłudzenia – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski, pełnomocnik Ministra Finansów ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT.

Umowa zawarta ze Słowacją przewiduje automatyczną i cykliczną wymianę ściśle określonych informacji na temat podatników i dokonywanych przez nich transakcji wewnątrzwspólnotowych. To właśnie tego rodzaju transakcje są w UE szczególnie narażone na ryzyko nieprawidłowości, w tym oszustw. Dzięki niej administracje skarbowe Polski i Słowacji zyskają zupełnie nowe narzędzie, które pozwoli na znacznie efektywniejszą identyfikację oszustw podatkowych i zwalczanie mafii VAT-owskich.

Zawarta umowa ma charakter pionierski, jest dopiero trzecim porozumieniem tego typu w Europie. Jej skutkiem będzie szczególnie bliska współpraca pomiędzy administracjami obu państw, znacznie intensywniejsza niż ta wymagana przez przepisy unijne. Automatyczna wymiana informacji praktycznie uniemożliwi przestępcom podszywanie się pod firmy prowadzące handel pomiędzy Polską a Słowacją. O takiej nowoczesnej formule współpracy rozmawiamy już z kolejnym państwami naszego regionu – podkreślił Jan Sarnowski.

Umowa ze Słowacją wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r., a automatyczna wymiana informacji na jej podstawie rozpocznie się dwa miesiące później.

Nasi sąsiedzi dostrzegają sukces Polski w zmniejszaniu luki VAT i chcą korzystać z naszych rozwiązań. Szczególnie tych technologicznych, np. algorytmów analizujących dane na temat obrotu pomiędzy firmami. Kraje naszego regionu bardzo dobrze rozumieją, że warunkiem powrotu gospodarki na drogę szybkiego rozwoju jest zapewnienie przedsiębiorcom uczciwych warunków konkurencji. Dzięki przyspieszeniu wymiany informacji oraz transferowi technologii, służby skarbowe będą działać szybciej i precyzyjniej. Skorzystają na tym nie tylko finanse publiczne, ale przede wszystkim uczciwy biznes, który nie ma szans konkurować z oszustami podatkowymi czy firmami, które nie płacą podatków – dodał wiceminister Sarnowski.

Polska jest inicjatorem i liderem międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany informacji VAT. Oprócz umowy właśnie zawartej ze Słowacją, w 2020 r. Polska podpisała już wspólne deklaracje dot. pogłębienia współpracy podatkowej z wszystkimi państwami Grupy Wyszehradzkiej, z Estonią i z Ukrainą.

