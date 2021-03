NBP gotowy wspierać banki ws. przewalutowania kredytów. Jest warunek

Narodowy Bank Polski jest gotowy do podjęcia działań wspierających banki w przewalutowaniu kredytów mieszkaniowych na złote, o ile działania mieszczą się w zakresie mandatu banku centralnego, służącemu stabilności systemu finansowego i bankowego jako całości, poinformował prezes NBP Adam Glapiński

NBP jest zawsze gotowe do podjęcia działań wspierających banki, jednak muszą one mieścić się w zakresie naszego mandatu - czyli służyć stabilności systemu finansowego jako całości. Stąd warunek brzegowy, jaki postawiliśmy dotyczy przystąpienia do inicjatywy konwersji kredytów walutowych na złote odpowiednio licznej grupy banków, które zapewniłaby objęcie projektem przeważającej części portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Musimy mieć pewność, że ryzyko związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi faktycznie zniknie z naszego pola widzenia lub materialnie, radykalnie się zmniejszy - powiedział Glapiński podczas Forum Bankowego.