Niezwykłe tempo prac! Kolejna faza przekopu Mierzei Wiślanej!

Pomimo mrozów i mocnych opadów śniegu skala robót na budowie przekopu Mierzei Wiślanej nie maleje. Harmonogram prac uległ modyfikacji jedynie na sztucznej wyspie, z uwagi na zamarznięcie Zalewu Wiślanego. Nie zagraża to jednak planowanemu ukończeniu prac.

-Przekop Mierzei Wiślanej i budowa Kanału Żeglugowego jest strategiczną inwestycją dla naszego kraju. Ani epidemia, ani zima nie zatrzymują tej budowy. Dzięki temu możemy z optymizmem spoglądać na dalszy harmonogram prac – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obecnie na budowie kontynuowane jest m.in. profilowanie skarp, prace narzutowe i roboty żelbetowe na falochronach Portu Osłonowego. Odbywa się również produkcja, dostawa oraz wbudowywanie betonowych elementów, służących zabezpieczeniu falochronów. W śluzie prowadzone są roboty związane ze zbrojeniem i betonowaniem oraz wykopy. Niecałe dwa tygodnie temu wylana została płyta denna bramy południowej śluzy, a kolejne betonowania w śluzie planowane są w tym tygodniu.

W kanale żeglugowym trwa m.in. betonowanie. Prowadzone są również prace przy obu ruchomych mostach, z których południowy jest już bardzo zaawansowany i będzie można nim przejechać wiosną tego roku. Coraz bliżej także do zakończenia budowy budynku Kapitanatu Portu Nowy Świat, przy którym trwają prace wykończeniowe wewnątrz i przy instalacji złącza elektrycznego. Po odmarznięciu Zalewu Wiślanego planowane są dalsze prace przy ścianie grodzy, tworzącej element sztucznej wyspy oraz montaż ściągów oraz zasypów grodzy. Ponadto kontynuowany jest transport kamienia hydrotechnicznego, który jest obecnie magazynowany w Porcie Elbląg, a posłuży do wzmocnienia obwiedni wyspy.

Całość inwestycji składa się z trzech części:

Etap I, który jest aktualnie realizowany, obejmuje budowę Portu Osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym i budynków kubaturowych, w tym kapitanatu Nowy Świat wraz z instalacjami i parkingami. W ramach tej części powstanie również nowy układ drogowy, z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą niezakłócony przejazd nad kanałem, a także powstanie punkt widokowy. Na Zalewie Wiślanym budowana jest wyspa, na której składowany będzie urobek, a docelowo stanowić będzie siedlisko dla ptaków.

Etap II obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowych wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą.

Etap III, scalający całą inwestycję, to roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny, będą miały 5 m głębokości.

