Tauron rozważy przejęcie aktywów czeskiej grupy

Grupa Tauron, która analizuje obecnie przyszłość swoich aktywów ciepłowniczych, rozszerzy prowadzone analizy o możliwość przejęcia wybranych polskich aktywów czeskiej grupy CEZ, szczególnie elektrociepłowni w Chorzowie - wynika ze środowej informacji Taurona

Od czerwca ub. roku Tauron prowadził rozmowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) na temat sprzedaży gazowej spółce firmy Tauron Ciepło. Gdy w końcu stycznia br. PGNiG odstąpiło od tych rozmów, Tauron zapowiedział, że zamierza szukać dla segmentu ciepłowniczego „optymalnego modelu funkcjonowania z uwzględnieniem istotnych zmian makroekonomicznych i regulacyjnych”. Jak wówczas informowano, możliwa jest zarówno kolejna próba sprzedaży spółki, jak i pozostawienie jej w Grupie Tauron.

W środę Tauron poinformował o rozszerzeniu trwających analiz o możliwość akwizycji polskich aktywów ciepłowniczych czeskiego CEZ-u. „10 marca 2021 r. zarząd (Tauronu - PAP) podjął decyzję o rozszerzeniu analiz dotyczących Obszaru Ciepło o opcję potencjalnego przejęcia wybranych aktywów Grupy CEZ w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem CEZ Chorzów” - podała spółka w raporcie bieżącym.

Wcześniej, 11 grudnia ub. roku, niewiążącą ofertę polskich aktywów CEZ-u złożyły wspólnie PGNiG oraz Polska Grupa Energetyczna. W lutym - niespełna dwa tygodnie po rezygnacji z rozmów na temat zakupu spółki Tauron Ciepło - PGNiG wycofało się także z tej oferty, nie podając przyczyn.

Informując w grudniu o złożeniu niewiążącej oferty zarówno PGE jak i PGNiG podkreślały, że zakup polskich aktywów Grupy CEZ jest zgodny z ich obowiązującymi strategiami. Po wycofaniu się PGNiG, swoje zainteresowanie aktywami CEZ-u podtrzymała PGE, zapowiadając jednak przeanalizowanie możliwości dalszego uczestnictwa w procesie sprzedaży.

Przedmiotem transakcji miałyby być spółki zależne CEZ - CEZ Skawina oraz CEZ Chorzów, eksploatujące duże elektrociepłownie na węgiel kamienny. Dodatkowo chodziło o spółki CEZ świadczące usługi wspierające w zakresie gospodarowania ubocznymi produktami spalania, komunikacji, tradingu oraz obsługi korporacyjnej.

Grupa CEZ to kontrolowany przez państwo czeski koncern energetyczny, działający w szeregu krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Głównym przedmiotem działalności jest produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną, a także wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej CEZ są notowane na praskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

Pod koniec października 2020 r. konsorcjum z udziałem PGE i PGNiG złożyło również wstępną i niewiążącą ofertę kupna udziałów w aktywach ciepłowniczych i chłodniczych fińskiego koncernu Fortum. Później PGE i PGNIG poinformowały, że zrezygnowały z planów kupna zagranicznych aktywów Fortum, interesują się natomiast aktywami krajowymi.

Tauron negocjował sprzedaż spółki Tauron Ciepło na rzecz PGNiG od połowy czerwca zeszłego roku. Wyłączność przedłużono potem o osiem tygodni, później do 30 listopada 2020 r., a następnie do 30 stycznia br. Dzień przed tym terminem PGNiG poinformowało o wycofaniu się z rozmów.

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Do spółki należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych.

Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga blisko 1,2 tys. megawatów, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. megawatów. Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 800 tys. mieszkańców.

Ogłoszona w 2019 r. przez zarząd Tauronu strategia tzw. zielonego zwrotu zakłada zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy do blisko 30 proc. w roku 2025 i ponad 65 proc. w roku 2030. Planowane są m.in. inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, farmy fotowoltaiczne oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Dziś moce wytwórcze Tauronu oparte są głównie o węgiel kamienny. Grupa chce o połowę zredukować emisję CO2 w perspektywie 2030 r.

PGNiG/KG