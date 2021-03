Satelity ICEYE dostarczyły pierwsze zobrazowania radarowe

ICEYE pozyskuje obecnie dane SAR z najbardziej zaawansowanej na świecie komercyjnej konstelacji satelitów radarowych przeznaczonych do obserwacji Ziemi. Dane z najnowszej generacji urządzeń już wkrótce trafią do klientów firmy

ICEYE konsekwentnie realizuje swój plan budowy konstelacji satelitów obrazowania radarowego, umożliwiających ciągłą obserwację powierzchni naszej planety niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Pod koniec stycznia, w ramach misji Transporter-1, należąca do SpaceX rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę trzy kolejne satelity zaprojektowane i zbudowane przez ICEYE.

Firma opublikowała właśnie pierwszy zestaw zdjęć z nowych satelitów, które pomyślnie zakończyły wstępne operacje i obecnie przechodzą proces kalibracji. Cały proces wystrzelenia oraz wstępnych testów urządzeń w przestrzeni kosmicznej nadzorowany był z mieszczącego się w Warszawie Centrum Operacji Satelitarnych ICEYE, z którego zarządzana jest cała flota satelitów wchodzących w skład konstelacji. Po zakończeniu tej krytycznej dla każdej misji fazy, urządzenia staną się komercyjnie dostępne dla klientów, którzy będą mogli zamawiać obrazy dostosowane do własnych potrzeb.

Posiadając największą na świecie flotę satelitów SAR, zoptymalizowaną pod kątem konkretnych zadań, ICEYE ma unikalną pozycję do dostarczania najlepszych w swojej klasie wyników w zakresie ciągłego monitoringu - powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE. - Oglądanie pierwszych obrazów z nowych urządzeń kosmicznych to zawsze ekscytujący moment. Każda „klatka” symbolizuje przecież ogromny wysiłek naszego zespołu.

W ciągu trzech lat od wystrzelenia swojego pierwszego prototypowego satelity ICEYE stał się operatorem największej na świecie komercyjnej konstelacji satelitów SAR, z każdą kolejną misją zwiększając swoje zdolności do szybkiego i niezawodnego dostarczania danych z obserwacji Ziemi.

Nowe zdolności obserwacyjne posłużą między innymi do rozwijania kolejnych produktów informacyjnych opartych o pozyskiwane tą drogą dane. Wkrótce po publikacji zdjęć wykonanych przez najnowsze satelity, ICEYE ogłosił nawiązanie strategicznej współpracy ze Swiss Re, globalnym gigantem w dziedzinie ubezpieczeń i reasekuracji ze Szwajcarii. Partnerstwo przyczyni się do rozwoju usług Swiss Re w zakresie katastrof naturalnych, umożliwiając tworzenie systemów wczesnego ostrzegania i monitorowanie powodzi w czasie zbliżonym do rzeczywistego, opartych o monitorowanie za pomocą radarowego obrazowania satelitarnego. Unikalna konstelacja satelitów radarowych ICEYE zapewni Swiss Re globalny zasięg w celu śledzenia i szybszego reagowania na powodzie na całym świecie, co pomoże w zarządzaniu ryzykiem związanym z występowaniem tego typu zdarzeń i przyspieszy wypłaty odszkodowań na całym świecie. Klienci Swiss Re odniosą korzyści z rozszerzonych analiz i rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.

Obie firmy planują rozszerzyć projekt na monitoring i analizę innych gwałtownych zdarzeń, takich jak pożary, szkody spowodowane przez wiatr i trzęsienia ziemi. Niektóre z tych zdjęć zostały wykonane już 15 lutego, mniej niż miesiąc po starcie.

Mat.Pras./KG