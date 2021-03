Świętokrzyskie uzdrowiska wznawiają działalność

Świętokrzyskie uzdrowiska od czwartku wznawiają działalność. W marcu w regionie kuracje rozpocznie ponad 1 700 osób. Warunkiem przyjazdu jest negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 albo zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19.

Jak poinformowała Beata Szczepanek rzeczniczka prasowa świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do wszystkich sanatoriów w Busku Zdroju i Solcu Zdroju w marcu przyjedzie 1 721 osób.

Z kolei ze świętokrzyskiego do sanatoriów w całej Polsce wyjedzie 811 kuracjuszy. W pierwszych dniach od 11 do 14 marca będzie to 256 osób – dodała Beata Szczepanek.

Zaznaczyła, że pacjenci podczas leczenia uzdrowiskowego mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ personel udzielający świadczeń w uzdrowiskach został zaszczepiony. Ponadto sanatoria spełniają restrykcyjne normy sanitarne GIS, a wszyscy pacjenci przebywający w sanatorium posiadają negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub zostali zaszczepieni.

Jesteśmy w pełni przygotowani na przyjęcie kuracjuszy – zapewnił Gerard Jakubowski, kierownik działu rozwoju, promocji i marketingu w uzdrowisku Busko Zdrój.

Wszystko odbywa się w pełnym zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym. Zatrudniamy specjalistów do spraw epidemiologii, którzy dokładają starań, aby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami. Pacjenci będą się zgłaszać na zabiegi na konkretną godzinę. Posiłki będą wydawane w kilku turach – powiedział Gerard Jakubowski.

Zaznaczył, że rośnie zainteresowanie turnusami rehabilitacyjnymi dla osób, które przebyły COVID-19.

Takie pobyty oferujemy od 22 lutego. Natomiast najbliższe wolne terminy są dostępne pod koniec kwietnia – dodał Gerard Jakubowski.

PAP/RO

