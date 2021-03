Polska kolej jedzie po "głównym torze"

Polski rząd postawił na modernizację polskiej kolei, jej bezemisyjność i przywracanie do niej zaufania podróżnych - powiedział na konferencji „Zielony Ład na polskiej kolei” wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Polska kolej na drodze do Zielonego Ładu jedzie po „głównym torze” - dodał.

Polski rząd postawił mocno na kolej bezemisyjną, mocno chce modernizować polską kolej i przywracać do niej zaufanie podróżnych - powiedział w czwartek wiceminister Małecki.

Ocenił, że polska kolej realizuje „historycznie największy program inwestycyjny”, który ma sprawić, że w ciągu 10 lat będzie ona oferować podróżnym komfort i bezpieczeństwo. Ponadto będzie ekologiczna, powtarzalna i dostępna. „I ten cel, żeby w 2030 roku polska kolej przewiozła rocznie 74 mln pasażerów - to jest wypadkowa wielu działań”- wskazał.

Dzięki rządowym inwestycjom, polska kolej na drodze do zielonego ładu, do niskoemisyjności, do zeroemisyjności w podróżach rozkładowych do 500 km, jedzie po głównym torze. W latach 2021-2030 polska kolej bardzo przyspiesza na drodze do tego celu – powiedział Maciej Małecki.