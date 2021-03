MZ: Od 15 marca nowe obostrzenia! M.in. w Mazowieckim

- Podjęliśmy decyzję o obostrzeniach w woj. mazowieckim i lubuskim; zamknięte zostaną hotele, ograniczona działalność galerii handlowych; zamknięte instytucje kultury; zamknięte baseny i obiekty sportowe. Obostrzenia od poniedziałku - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej

Materializuje się czarny scenariusz, jeśli chodzi o tempo rozwoju pandemii. Wynik na poziomie 21 tys. nowych przypadków to przyrost w perspektywie tygodnia o blisko 6 tys. przypadków i to jest dynamika powyżej 30 proc.(…) Obserwujemy przyspieszenie i przyrost dziennych zachorowań – powiedział szef resortu zdrowia na konferencji prasowej.

Resort podał w czwartek, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 21 045 osób. Tydzień temu – 4 marca – było 15 250 nowych przypadków.

Niedzielski poinformował, że „średnia dzienna zachorowań z ostatnich siedmiu dni, przekroczyła poziom 14 tys.”. „To jest ponad 27 proc. więcej niż było tydzień temu, wtedy średnia ta wynosiła 11 tys.” – podał szef MZ.

Zderzenie tych liczb pokazuje, że mało, iż mamy do czynienia z bardzo dynamicznym tempem rozwoju pandemii, to jest to trend trwały – zaznaczył minister.

Trend ten - jak wskazał - znajduje przełożenie, na obłożenie szpitalnych łóżek, przeznaczonych dla pacjentów covidowych.

Ograniczenie zabiegów

Minister zdrowia oświadczył na konferencji prasowej, że choć ograniczenie planowych zabiegów było trudną decyzją, to było to działanie konieczne.

„Oczywiście to ograniczenie zabiegów planowych jest zaleceniem, co oznacza, że zawsze lekarz indywidualnie z pacjentem będzie oceniał konsekwencje przesunięcia zabiegu dla zdrowia pacjenta. Niemniej jednak jest to działanie konieczne, ponieważ same łóżka nie leczą, te łóżka wymagają specjalistów i to właśnie specjalistów intensywnej terapii” - podkreślił Niedzielski.

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów covidowych wymagających pilnego przyjęcia do szpitala Narodowy Fundusz Zdrowia zalecił ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Jednocześnie NFZ wyjaśnia, że ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Dodatkowo - jak wskazał fundusz - przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

PAP/KG