Zieloni: Stare francuskie siłownie jądrowe to zagrożenie

Modernizacja reaktorów jądrowych we francuskich elektrowniach tak, aby były bezpieczne, przykładowo zapobiegnięcie stopieniom rdzeni, jest technicznie niemożliwe – twierdzi niemiecka polityk i europosłanka Jutta Paulus z partii Zielonych. Katastrofy nuklearne, jeżeli się wydarzają, w swoich skutkach przekraczają granice państw. Stare francuskie elektrownie atomowe stanowią zagrożenie we Francji, ale dla całej Europy – powiedziała Paulus w rozmowie z portalem Biznesalert.pl

Poparcie w Niemczech dla energetyki jądrowej spada od lat 70. XX wieku. Silny ruch antyatomowy w Niemczech, w ramach którego tysiące ludzi regularnie wychodziło na ulice, nasilił się po katastrofie w Czarnobylu prawie 35 lat temu. W 2001 roku 30 procent energii elektrycznej w Niemczech było generowane w elektrowniach jądrowych. Wówczas rząd Schrödera i Fischera zawarł tzw. Konsensus nuklearny, w którym kwestie związane z okresem pracy siłowni jądrowych zostały uregulowane. Bezpośrednio po katastrofie w Fukushimie wybuchły kolejne protesty przeciwko funkcjonowaniu w Niemczech energetyki jądrowej. Pod naciskiem opinii publicznej kanclerz Merkel podjęła decyzję o natychmiastowym zamknięciu najstarszych, najbardziej niebezpiecznych elektrowni jądrowych – twierdzi Jutta Paulus na portalu biznesalert.pl.

We Francji również istnieje ruch antyatomowy, ale jest on stosunkowo niewielki. Ponieważ zaopatrzenie Francji w energię jest tak uzależnione od elektrowni jądrowych, trudniej jest także dążyć do odejścia od tego źródła. Jednak zdaniem rządu udział energetyki jądrowej ma spaść do 50 procent do 2035 roku. Półpaństwowy dostawca energii elektrycznej EDF jest mocno zadłużony i z trudem może wykonywać prace konserwacyjne związane z bezpieczeństwem – mówi cytowana przez biznesalert.pl Paulus.