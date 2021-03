KGHM dokona odpisu w związku z utratą wartości Franke

KGHM zakończył zasadnicze prace związane z testem na utratę wartości kopalni Franke oraz zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej aktywów w postaci udziałów/akcji jednostek zależnych oraz certyfikatów iInwestycyjnych funduszy zarządzanych przez KGHM TFI, podała spółka. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym uwzględni odpisy dla kopalni Franke - 45 mln zł - oraz WPEC w Legnicy - 41 mln zł

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r., w wyniku przeprowadzonego testu utworzono dla OWSP Franke odpis w kwocie 45 mln zł z tytułu utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź przeprowadzone testy wskazały na: zasadność ujęcia odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne KGHM VII FIZAN w wyniku IV kwartału 2020 r. w kwocie 10 mln zł, co z odpisami ujętymi w wynikach poprzednich kwartałów 2020 r. daje łączny odpis w 2020 r. w wysokości 44 mln zł; brak podstaw do zmiany odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne KGHM VI FIZAN, ujętego w wyniku I kwartału 2020 r. w wysokości 12 mln zł. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego testy wskazały na zasadność ujęcia w wyniku IV kwartału 2020 r. odpisu w kwocie 23 mln zł z tytułu utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych uzdrowiskowych spółek portfelowych KGHM VII FIZAN, co z odpisami ujętymi w wynikach poprzednich kwartałów 2020 r. daje łączny odpis z tytułu utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych spółek uzdrowiskowych w wysokości 94 mln zł, podano również.

„W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r., wynik przeprowadzonego testu nie wykazał konieczności utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów Pol-Miedź Trans. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego […] wynik przeprowadzonego testu nie wykazał konieczności pogłębienia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, dokonanego na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 21 mln zł” - czytamy dalej.

Ponadto test wskazał na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 41 mln zł z tytułu utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych WPEC w Legnicy w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wynik testu nie ma wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź, podsumowano.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 r., których publikacja jest planowana na 24 marca 2021 r.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

ISBnews/KG