Gowin: Kluczowa współpraca polskiego i francuskiego przemysłu

Perspektywy współpracy polskiego i francuskiego przemysłu były jednym z głównych tematów wizyty wicepremiera Jarosława Gowina w Paryżu - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Szef resortu spotkał się również z sekretarzem generalnym OECD Angelem Gurrią.

W komunikacie ministerstwa napisano, że wicepremier Jarosław Gowin spotkał się z ministrem gospodarki, finansów i odbudowy Republiki Francuskiej Bruno Le Maire’em oraz z przewodniczącym Senatu Republiki Francuskiej Gérardem Larcherem. Rozmowy z francuskimi politykami stanowiły okazję nie tylko do podsumowania dotychczasowej, trwającej 30 lat współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, ale także do zakreślenia planów dotyczących bilateralnej współpracy gospodarczej w przyszłości, m.in. w ramach konsultowanego właśnie, zarówno w Polsce jak i na forum unijnym, planu odbudowy.

„Cieszę się, że mimo kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, Francja pozostaje czołowym partnerem gospodarczym Polski. To jeden z naszych największych inwestorów zagranicznych. Jestem przekonany, że moja dzisiejsza wizyta w Paryżu to - po niedawnym spotkaniu z przedstawicielami Zrzeszenia Przedsiębiorców Francuskich (MEDEF), które odbyło się w Warszawie - kolejny krok na drodze ku dalszemu pogłębianiu wzajemnych relacji gospodarczych” - powiedział Gowin po spotkaniach, cytowany w informacji.

„Zależy nam zarówno na intensyfikacji dwustronnej współpracy gospodarczej z Francją, jak i w ramach funkcjonującego już od trzech dekad formatu Trójkąta Weimarskiego” - zaznaczył. Wskazał, że istotne jest również prowadzenie wspólnych projektów w ramach partnerstwa strategicznego i programu współpracy na lata 2020 – 2023 oraz na forum unijnym – np. w sektorze kosmicznym i budowaniu suwerenności lekowej czy też przy projektach IPCEI, szczególnie w zakresie systemów wodorowych i mikroelektroniki.

„Jesteśmy również otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń w kontekście realizowanego obecnie przez Francję Planu Odbudowy” - podsumował wicepremier.

Według MRPiT najważniejszymi tematami, jakie wicepremier Gowin poruszył podczas pobytu w stolicy Francji, były: rozwój współpracy w ramach partnerstwa strategicznego i programu współpracy na lata 2020 – 2023 oraz w ramach Trójkąta Weimarskiego; współpraca w wymiarze innowacyjnym (w tym w sektorze kosmicznym, IPCEI i budowania europejskiej suwerenności lekowej); intensyfikacja współpracy w zakresie eliminacji barier na jednolitym rynku; polityka przemysłowa UE.

Ministerstwo napisało, że Jarosław Gowin spotkał się w Paryżu również z szefem OECD Angelem Gurrią. Było to drugie w ostatnim czasie spotkanie obu polityków. Podczas rozmów podsumowano ćwierćwiecze obecności i uczestnictwa Polski w pracach na forum OECD oraz perspektywy naszego dalszego zaangażowania w różnych grupach roboczych.

Polska została członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 22 listopada 1996 r. Obecnie do OECD należy 37 państw. Od czerwca 2006 r. jej szefem jest Meksykanin Angel Gurria.

Jak przypomina resort rozwoju, według wstępnych danych GUS za 2020 r. Francja pozostaje 4. największym partnerem handlowym Polski pod względem wartości obrotów towarowych (udział w obrotach towarowych Polski ogółem – 4,6 proc.). Z kolei wśród naszych rynków eksportowych Francja od lat również plasuje się na 4. pozycji (5,6 proc. udziału w polskim eksporcie ogółem w 2020 r.). Natomiast pod względem głównych kierunków polskiego importu po raz kolejny znalazła się na 6. miejscu (3,4 proc. udziału).

MRPiT wskazało, że do 2020 r. dwustronna wymiana handlowa między Polska i Francją wzrastała z roku na rok. W ubiegłym roku, ze względu na pandemię Covid-19, polski eksport do Francji zmalał o 4,5 proc. w porównaniu z 2019 r. i wyniósł ok. 13,320 mld euro. Nastąpił natomiast wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych (ok. 8 proc.) oraz wyrobów przemysłu wysokiej techniki (o 3 proc.).

Z kolei polski import z Francji zmalał o ok. 10,2 proc. i wyniósł ponad 7,7 mld euro. Ogółem nasze obroty towarowe z Francją zmniejszyły się z poziomu ok. 22,6 mld euro do ok. 21 mld euro, tj. o 6,7 proc., jednak mimo kryzysu Polska zachowała dodatnie saldo obrotów towarowych z Francją (5,5 mld euro).

Według danych Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Odbudowy Republiki Francuskiej w 2020 r. eksport do Polski stanowił 2,2 proc. ogólnego francuskiego eksportu, co sytuuje nasz kraj na 10. pozycji wśród głównych odbiorców francuskich towarów. Nasza gospodarka plasuje się także na 10. miejscu wśród głównych dostawców towarów do Francji (2,2 proc. udziału).

Czytaj też: Wyjątkowe zyski na giełdzie! Portfele inwestorów mocno urosły!

PAP/kp