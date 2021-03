Gigantyczne wsparcie dla gospodarki USA! Biden podpisał ustawę pomocową

Prezydent USA Joe Biden złożył w czwartek podpis pod gigantycznym pakietem gospodarczym na czas epidemii koronawirusa. Ustawa przewiduje rządowe wsparcie warte blisko 2 bln dolarów, w tym po 1400 USD jednorazowego świadczenia dla większości dorosłych Amerykanów.

Przywódca USA dokument podpisał w Gabinecie Owalnym w towarzystwie wiceprezydent Kamali Harris. Jak ocenił, ustawa - do której przyjęcia wzywał już w trakcie kampanii - ma „odbudować kręgosłup kraju”.

Jednym z głównych punktów pakietu jest kolejna transza bezpośrednich transferów pieniężnych dla większości dorosłych Amerykanów. Tym razem w wysokości 1400 USD. Na wiosnę 2020 roku Kongres przegłosował, a rząd rozdysponował takie zapomogi o wartości 1000 dolarów. Pierwsze przelewy na konta obywateli USA rząd ma zacząć wysyłać już w marcu.

Na mniej niż tydzień przed wygaśnięciem nadprogramowego wsparcia dla bezrobotnych ustawa przewiduje przedłużenie go do września. Do tego czasu osoby bezrobotne otrzymywać mają dodatkowe 300 dolarów tygodniowo do swoich podstawowych zasiłków. Dla tych, którzy mają problemy z opłatą czynszu na czas, wyasygnowano 20 miliardów USD.