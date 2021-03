Szybki test na koronawirusa dostępny w sklepach? Już niedługo

Szybki test na koronawirusa dostępny w lokalnym dyskoncie? Jedna z sieci zapowiada, że to możliwe.

Sieć Biedronka od poniedziałku planuje wprowadzić do sprzedaży szybki test wykrywający koronawirusa.

Test Primacovid, wykrywający przeciwciała koronawirusa został wyprodukowany przez szwajcarskie laboratorium Prima Lab i ma trafić do sprzedaży 15 marca.

Jak tłumaczy sieć Biedronka w komunikacie:

Pozwala wykryć, czy badana osoba wytworzyła przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu Covid-19. Test jest wyjątkowo prosty w użyciu: do badania używa się małej próbki krwi, a czas oczekiwania na wynik to tylko ok. 10 minut