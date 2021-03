Ubytki gazu z Jamału, ponad 160 ton na godzinę szło do atmosfery

Obserwacje prowadzone z satelity europejskiej misji Copernicus pozwalają wykryć miejsca, gdzie przez rozszczelnione gazociągi do atmosfery uchodzi gaz ziemny, metan. Jest on jednym głównych gazów cieplarnianych, o znacznie większym od dwutlenku węgla potencjale do potęgowania globalnego ocieplenia, choć do atmosfery trafiają większe ilości CO2 niż metanu – informuje portal dobrapogoda24.pl

Wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla w największym stopniu z całej działalności człowieka przyczynia się do emisji metanu do atmosfery. W opinii Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) działalność sektora wydobywczego w samym 2020 r. spowodowała emisję do atmosfery 70 megaton (Mt) metanu.

W ogromnym stopniu gaz ten ulatnia się z gazociągu Jamał, którym Rosja przesyła metan przez Białoruś do Polski i Niemiec. Na odcinku ponad 4100 km, satelity z misji Copernicus Sentinel-5P i Sentinel-2, wskazały 13 miejsc z ubytkiem metanu z prędkością do 164 ton na godzinę w latach 2019-2020 - informuje dobrapogoda24.pl, na podstawie danych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Dzięki obserwacjom prowadzonym przez satelity z europejskiej misji Copernicus, możemy również wykryć miejsca, gdzie do atmosfery z rozszczelnionych gazociągów ulatnia się gaz ziemny – czytamy na stronie dobrapogoda24.pl.

Jeszcze więcej metanu, bo do 291 ton na godzinę ulatniało się w powyższym okresie z gazociągu Brotherhood, którym gaz ziemny trafia z Rosji na Ukrainę i dalej do krajów Unii. Operatorzy gazociągu potwierdzili, że problem wystąpił i zaplanowali konserwację instalacji przesyłowej. Europejskie satelity wykryły także ubytki metanu w USA w związku z produkcją ropy łupkowej, a także m.in. w Kazachstanie – czytamy na stronie dobrapogoda24.pl.

Metan jest gazem uznanym za cieplarniany. Zdaniem naukowców jego potencjał do wzmacniania globalnego ocieplenia jest o 84 razy większy niż w przypadku dwutlenku węgla - w okresie 20 lat.

